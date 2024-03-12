به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ویژه برنامه‌های متنوع ترتیل خوانی قرآن کریم را ویژه رده‌های سنی مختلف در صحن و سرای بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) تدارک دیده که یکی از این محافل، محافل ترتیل خوانی قرآن کریم ویژه نوجوانان است که در ادامه به جزئیات آن اشاره خواهد شد.

ترتیل خوانی یک جز کلام الله مجید ویژه نوجوانان هر روز بعد از نماز ظهر در رواق دارالحجه و همچنین ترتیل‌خوانی دختران نوجوان هر روز نیز قبل از نماز مغرب و عشاء در پایگاه آداب زیارت برگزار می‌شود.

علاوه بر این، ویژه برنامه «ترتیل دختران رضوی» همراه با بیان معارف از دوم تا سیزدهم فروردین ماه بعد از نماز ظهر در رواق حضرت زهرا (س) از جمله برنامه‌هایی است که برای دختران نوجوان در حرم مطهر فراهم شده است.

از دیگر برنامه‌های حرم مطهر رضوی ویژه نوجوانان می‌توان به محفل «قرآنی بهار قرآن، بهار زندگی» اشاره کرد که از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ لغایت ۲۲ فروردین ۱۴۰۳ هر روز ساعت ۱۷:۳۰ همراه با بیان معارف قرآن کریم در دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.