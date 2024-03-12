بنیامین به «پناه» شبکه دو رفت/ اذان آقای خواننده در حرم رضوی!

به گزارش خبرنگار مهر، بنیامین بهادری خواننده موسیقی پاپ در یکی از اولین غافلگیری‌های برنامه‌های ویژه ماه مبارک رمضان رسانه ملی، پس از مدت ها غیبت از محافل رسمی رسانه ای در برنامه تلویزیونی «پناه» شبکه دو سیما حضور پیدا کرد و ضمن گفت‌وگو با مصطفی امامی مجری برنامه همزمان با لحظات ملکوتی اذان مغرب، به صورت زنده اذان گفت..

وی در ابتدای صحبت هایش ضمن ابراز خوشحالی از حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی که از حرم رضوی پیش روی مخاطبان قرار داده شده است، گفت: از طرف همه شما نایب الزیاره هستیم و امیدوارم برنامه خوبی را تقدیم بینندگان کنیم.

این خواننده موسیقی پاپ در پاسخ به مجری که از او درباره تفاوت اسم اولیه او با عنوان «وحید» و همچنین استفاده از اسم «بنیامین» پرسید، توضیح داد: وحید و بنیامین و اسم های دیگر چندان فرق نمی کند. البته پدرم چندی پیش در فضای مجازی توضیح داده بود که چرا این اسم‌گذاری انجام گرفته‌است. فقط مختصر اینکه پدرم از همان ابتدا چنین اسمی را برای من انتخاب کرده بود، اما چون در آن زمان نگران بود که این اسم در آن سال‌ها با موانعی برای ثبت رو به رو شود به پیشنهاد یکی از دوستان در شناسنامه نام من وحید نوشته شد اما در همه جا بنیامین نامیده شدم.

بنیامین در ادامه این بخش از صحبت هایش گفت: امشب من به اینجا آمدم تا از طرف پدرم کاری کنم. او خودش همیشه اذان های خوبی می گفت و من از او شنیده بودم آرزو داشت تا در حرم امام رضا (ع) که من هیچ وقت با این تشریفات به اینجا نیامدم اذان بگوید. من هم امروز از طرف پدر درگذشته ام امروز با این نیت آمدم و امیدوارم اتفاق بیفتد.

مصطفی امامی در این بخش از صحبت های بنیامین بهادری بیان کرد: به نظرم کار خود امام رضا (ع) است و اگر ایشان بخواهد، قطعا اتفاق می افتد. ما که از خدایمان است چنین اتفاقی بیفتد و به نظرم پدر بنیامین بهادری او را دوست دارد، چون همین الان بچه های اتاق فرمان گفتند این امکان فراهم است و ما با شما تا دم اذان هستیم و اولین افطار مردم ایران با اذان بنیامین در حرم امام رضا (ع) اتفاق می افتد و به نظرم چه افتخاری از این بالاتر.

بهادری هم در پاسخ ضمن قدردانی از دست اندرکاران برنامه توضیح داد: اصلا چه اتفاقی از این بالاتر؛ من می دانم این اتفاق ثبت می شود.

وی در بخش دیگری از این برنامه در جواب سوال مجری که از وی درباره عرض ارادت خود به امام رضا (ع) با وجود موفقیت ها و شهرت هایی که در موسیقی به دست آورده است، پرسید، گفت: ما همه ناچاریم که این مسیر را دنبال کنیم. من هم شاید روزی در مسیر دیگری بودم اما همیشه سعی کردم در این زمینه کاری را که درست است، انجام بدهم. درباره صحبت‌هایی هم که پیرامون شکوه سلبریتی ها می شود باید بگویم اینها در برابر عظمت و بزرگی حرم امام رضا (ع) یک شوخی است. هر خواننده ای با هر توانایی تلاش می کند تا در یک روز به خصوص یک تعداد از آدم ها را دور هم در قالب کنسرت جمع کند. اما دیگر فردایی وجود ندارد، چون به واسطه یک یا دو ساعت کنسرت همه محل برگزاری اجرای آن خواننده را ترک کرده و به خانه هایشان رفته اند. ولی شما در حرم امام رضا (ع) شاهد یک شکوه و عظمتی هستید که حد ندارد و مردمی که به حرم ایشان آمده‌اند اصلا نیامده اند تا بروند.

بهادری در ادامه پس از شوخی با مصطفی امامی درباره نحوه پوشش خود برای حضور در این برنامه، درباره تصوراتش از امام رضا (ع) عنوان کرد: امام رضا (ع) در نگاه من بسیار مهربان است. مهربانی او به قدری زیاد است که وقتی که امروز می خواستم به برنامه شما بیایم، نشانه های فراوانی از جمله سخنرانی میرزا اسماعیل دولابی به دست من رسید و فهمیدم امام رضا (ع) تا این حد به من لطف داشته‌ است. لطف او به قدری زیاد است که همیشه با او سر و کار دارم. البته در جاهایی وجود داشته که وقتی برخی آدم ها را می بینم می ترسم درباره امام حسین (ع) و امام رضا (ع) حرف بزنم اما بعدا متوجه می شوم همین آدم هایی که از آنها برای بیان این حرف ها می ترسیدم خودشان امام حسینی تر از من هستند. اصلا آدم‌ها خیلی با مفاهیم آسمانی حال خوبی دارند. گرچه شاید دوست نداشته باشند آن را اعلام عمومی کنند اما بازهم در درون خود این دوستی را با امام رضا (ع) و امام حسین (ع) دارند.

این خواننده موسیقی پاپ که همراه با فرزندانش به این برنامه آمده بود، در ادامه صحبت های خود ضمن ارایه توضیحاتی درباره تجربیات خود در حوزه های معنوی و زیارتی به ذکر خاطراتش از دیدارش با پسر میرزا اسماعیل دولابی و نحوه پخش سخنرانی های این عالم گرانقدر پرداخت و سپس با همراهی مصطفی امامی به کنار دار فرش در حال ساختی رفت که قرار است در بخش مهمی از ضریح مطهر حرم رضوی نصب شود.

پس از اجرای این بخش از برنامه بود که بنیامین بهادری به نیابت از پدر مرحومش و هماهنگی که از اتاق فرمان برنامه «پناه» صورت گرفت، اذان اولین قسمت از این برنامه تلویزیونی ویژه افطار شبکه دوم سیما را در حرم امام رضا (ع) گفت.

برنامه «پناه» هر غروب قبل از لحظات عرفانی اذان مغرب تا بعد از آن با موضوع «مهر امام رضا (ع) برای همه» از حرم مطهر امام‌ رضا (ع) به صورت زنده پخش می‌شود. این برنامه هر شب با حضور مهمانانی ویژه همراه با سوژه‌ای متفاوت و روایت‌هایی شنیدنی از بازخوانی قصه مهمانان آقا علی بن موسی الرضا (ع) همراه مخاطبان است.

برنامه «پناه» محصول گروه معارف شبکه دو سیماست که با اجرای مصطفی امامی، به تهیه کنندگی حسام جمارانی، کارگردانی محمد خندان و با مشارکت آستان قدس رضوی در سی قسمت به عنوان ویژه برنامه افطارهای ماه مبارک رمضان از سه‌شنبه ۲۲ اسفند ماه حوالی ساعت ۱۷ از شبکه دو سیما پخش شد.