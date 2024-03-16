حجت الاسلام بهزاد محمدی در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به برنامه‌های سازمان تبلیغات در ماه مبارک رمضان گفت: ماه رمضان ماه برکت و نزول قران است و قرآن در این راستا نقش هدایت‌گری برای آحاد مردم دارد اما متأسفانه این مهم آنگونه که باید در جامعه مورد توجه قرار نگرفته و نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی تصریح کرد: کم توجهی به قرآن مثل انسانی است که در بیابان رها شده و نقشه راه ندارد به طور حتم نداشتن نقشه راه خسران را به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به طرح زندگی با آیه‌ها در قالب طرح مسطورا گفت: با مردم استان مرکزی عهد منعقد کردیم که در این طرح مشارکت گسترده داشته باشند.

همزمان با سراسر کشور آغاز شده و مقرر شد ۳ سال تداوم داشته باشد و ۳۵۰ فراز از آیات قرآن به صورت ویژه مورد توجه باشد.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در این طرح آیه‌های کاربردی در زمینه توحید، نبوت، معاد، امامت و ایمان به صورت ویژه کار می‌شود.

وی افزود: ماه رمضان امسال اجرای ۳۰ فراز از آیات قرآن در قالب طرح مسطورا دستور کار قرار گرفته و این فرازها برگرفته از کتاب طرح اندیشه اسلامی است.

حجت الاسلام محمدی تاکید کرد: مقام معظم رهبری در خصوص طرح زندگی با آیه‌ها بیاناتی داشتند و متناسب با بیانات و خط مشی رهبری محتوا ارائه می‌شود.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: در مرحله نخست حفظ این آیات انجام و سپس بحث ترجمه و تدبیر صورت می‌گیرد.

حجت الاسلام عباسی تاکید کرد: تمام ارگان‌ها و اقشار مختلف مردم استان مرکزی از جامعه روحانیون، اساتید دانشگاه، قشر کارگر به این طرح لبیک گفتند.

حجت الاسلام محمدی ادامه داد: همچنین در بخش تدبیر و ترجمه قرار است از ظرفیت ائمه جماعت، نخبگان، جامع دانشگاهی، اساتید قرآنی و هر فردی که توان علمی در خصوص بیان تفسیر، تدبیر داشته باشد تو مردم، بهره معنوی از آیات ببرند.

وی افزود: این طرح در لایه استانی، شهرستانی و ملی طراحی شده است لیگ‌های مختلفی همچون لیگ مساجد، جامعه قرآنی، لیگ پایگاه بسیج، لیگ بانوان و کودکان در این طرح مورد مهر قرار گرفته است و شهروندان پس از شرکت در مسابقه نهایی از جوایز ارزنده برخوردار شوند.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت افرادی که در شهرستانها در این طرح شرکت کنند می‌توانند در مسابقه ملی محفل که در صدا و سیمای ملی طراحی شده، شرکت کنند.

مشارکت ۲۰۰۰ نفر در بازه زمانی سه روزه

حجت الاسلام محمدی گفت: در یک بازه زمانی کوتاه ۳ روزه در طرح مسطورا، حدود ۲ هزار نفر شرکت کردند و باید اذعان کرد یک طرح کاربردی است و محتویات مختلف این طرح نیر آماده شده است.

وی افزود: در راستای عملیاتی کردن طرح زندگی با آیه‌ها، ظرفیت لازم برای اقشار مختلف از جمله برای کودکان پیک با مفاهیم قرآنی و با تصویر کودکانه، رنگ آمیزی، جدول، چیستان، معما و کلیپ مخصوص نوجوانان متناسب با اقشار مختلف پیش بینی شده و در واقع مجموع یک طرح فراگیر است.

معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: این طرح از چند روز گذشته شروع شده و شهروندان با ارسال عدد ۵ به ۳۰۰۰۱۹۲۴ در این طرح شرکت کنند و تا پایان ماه رمضان فرصت دارند ۳۰ فراز را حفظ کنند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه ۴۰ درصد شرکت کنندگان در این طرح بانوان هستند، گفت: برگزاری مسابقه پس از عید فطر انجام می‌شود و باید اذعان داشت این مهم برای اقشار مختلف، جدا گانه طراحی شده هر چند در ماه رمضان هر شب به صورت ملی مسابقه برگزار می‌شود.