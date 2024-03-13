به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، اسماعیل عجم با اشاره به اجرای طرح یا پویش مجازی « بهاری شو»، ویژه دانشجویان علوم پزشکی، این طرح را غنی سازی اوقات فراغت آنها در ایام تعطیلات نوروزی عنوان کرد و گفت: تلاش داریم با اجرای این طرح، انگیزه بخشی لازم برای فعالیت دانشجویان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، ورزشی و... را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دانشجویان علوم پزشکی از طریق پیام رسان ها در این طرح مجازی، وارد شده و یکسری فعالیت‌های هنری، فرهنگی و ورزشی را در منزل یا محل سکونت خود انجام می‌دهند و توسط یک ربات در شبکه های اجتماعی ارسال می کنند و بر اساس کیفیت کار، امتیازات مربوطه را کسب خواهند کرد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت اظهار کرد: اقداماتی که دانشجویان علوم پزشکی در قالب طرح «بهاری شو» باید انجام داده و در قالب مسابقه در آن شرکت کنند، شامل فعالیت‌هایی است که دانشجویان به صورت روزمره در بخش‌های مختلف زندگی با آن سر و کار دارند که از جمله می توان به کتابخوانی، شعرخوانی، فعالیت‌های ورزشی، امور خیریه و جهادی، بخش گردشگری و طبیعت گری، نقد فیلم و فعالیت‌های قرآنی از جمله حفظ قرآن، روخوانی و... اشاره کرد.

وی افزود: همچنین در بخشی از اجرای طرح« بهاری شو» تلاش داریم دانشجویان علوم پزشکی را دعوت به حل مساله کنیم و آنها در این مسیر ایده و پیشنهادات خود را در قالب مسابقه ارائه کنند و در نهایت براساس ایده و پیشنهادات خود، امتیازات لازم را کسب خواهند کرد.

عجم اظهار کرد: خلاصه نویسی کتاب و شعرخوانی نیز از جمله بخش‌های مهیجی است که در قالب طرح «بهاری شو» برای دانشجویان علوم پزشکی در ایام نوروز در قالب مسابقه تدارک دیده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه شرکت کنندگان طرح مجازی «بهاری شو» در ۴ سطح در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد و جوایز نفیسی به قید قرعه به آنها اهداء می‌شود، اظهار کرد: افرادی که در بازه یک تا ۳۰، امتیاز کسب کنند در کلاس برنزی در قرعه کشی شرکت داده خواهند شد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت اضافه کرد: افرادی که بین ۳۰ تا ۶۰ امتیاز کسب کنند در کلاس نقره ای و نیز کسانی در بازه ۶۰ تا ۹۹ امتیاز کسب کنند در کلاس طلایی، به صورت مجزا در قرعه کشی شرکت داده می‌شوند.

وی گفت: در نهایت افرادی که بیش از ۱۰۰ امتیاز کامل طرح را به دست بیاورند و همه فعالیتها و سوالات ما را به صورت کامل و بدون نقص انجام دهند به «باشگاه ممتازین بهاری شو» می‌پیوندند و در قرعه کشی خاص خود شرکت داده خواهند شد و طبیعتا جوایز بهتری به برندگان اعطاء خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت درخصوص نحوه ثبت نام دانشجویان در این طرح اظهار کرد: بعد از اینکه مراحل فنی و زیرساخت‌های نرم افزاری طرح به پایان رسید، اطلاع رسانی و نحوه ثبت نام دانشجویان علوم پزشکی در طرح مجازی « بهاری شو» از طریق پایگاه خبری و اطلاع رسانی مفدا به دانشگاهها اعلام خواهد شد.

عجم تاکید کرد: ما بنا داریم با اجرای طرح «بهاری شو» در مسیر پرکردن اوقات فراغت دانشجویان علوم پزشکی، یک نوروز مفرح، بانشاط و پرفایده‌ای را برای این عزیزان که مقارن با ماه مبارک رمضان شده، فراهم کنیم.