حمید نظریان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با حکم فرماندار بجنورد، «سید حمید نظم بجنوردی» به عنوان دستیار فرماندار در امر مردمی‌سازی دولت منصوب شد.

وی در ادامه افزود: از جمله وظایف دستیاران مردمی سازی دولت افزایش نقش مشارکت مردم، حلقه‌های میانی در اقدام و نظارت بر امور، شتاب‌دهی در تحقق حکمرانی مردمی و توسعه کارآمدی ادارات به پشتوانه مردم است.

دستیار استاندار خراسان شمالی در امر مردمی‌سازی دولت بیان کرد: بر طبق این حکم همه مدیران شهرستان در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با دستیار فرماندار در امر مردمی‌سازی خواهند بود.