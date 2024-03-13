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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۷

دستیار استاندار خراسان شمالی:

دستیار فرماندار بجنورد در امر مردمی‌سازی دولت منصوب شد

دستیار فرماندار بجنورد در امر مردمی‌سازی دولت منصوب شد

بجنورد_ دستیار استاندار خراسان شمالی در امر مردمی‌سازی دولت گفت: دستیار فرماندار بجنورد در امر مردمی سازی دولت منصوب شد.

حمید نظریان در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: با حکم فرماندار بجنورد، «سید حمید نظم بجنوردی» به عنوان دستیار فرماندار در امر مردمی‌سازی دولت منصوب شد.

وی در ادامه افزود: از جمله وظایف دستیاران مردمی سازی دولت افزایش نقش مشارکت مردم، حلقه‌های میانی در اقدام و نظارت بر امور، شتاب‌دهی در تحقق حکمرانی مردمی و توسعه کارآمدی ادارات به پشتوانه مردم است.

دستیار استاندار خراسان شمالی در امر مردمی‌سازی دولت بیان کرد: بر طبق این حکم همه مدیران شهرستان در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با دستیار فرماندار در امر مردمی‌سازی خواهند بود.

کد مطلب 6054559

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