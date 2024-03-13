حمید نظریان در گفتوگو با مهر اظهار کرد: با حکم فرماندار بجنورد، «سید حمید نظم بجنوردی» به عنوان دستیار فرماندار در امر مردمیسازی دولت منصوب شد.
وی در ادامه افزود: از جمله وظایف دستیاران مردمی سازی دولت افزایش نقش مشارکت مردم، حلقههای میانی در اقدام و نظارت بر امور، شتابدهی در تحقق حکمرانی مردمی و توسعه کارآمدی ادارات به پشتوانه مردم است.
دستیار استاندار خراسان شمالی در امر مردمیسازی دولت بیان کرد: بر طبق این حکم همه مدیران شهرستان در راستای تحقق انتظارات پیوست این حکم، مکلف به همکاری با دستیار فرماندار در امر مردمیسازی خواهند بود.
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