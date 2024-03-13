  1. استانها
  2. سمنان
۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۱

فرمانده انتظامی سرخه:

۱.۵ تن مکمل دامی در سرخه کشف و ضبط شد

۱.۵ تن مکمل دامی در سرخه کشف و ضبط شد

سرخه- فرمانده انتظامی سرخه از کشف یک و نیم تن مکمل دامی قاچاق به ارزش یک و نیم میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه فرماندهی انتظامی سرخه از کشف یک و نیم تن مکمل دامی قاچاق خبر داد و ابراز کرد: این محموله یک و نیم میلیارد ریال ارزش دارد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح امنیتی استقبال از بهار و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد متوجه تردد یک دستگاه وانت نیسان شده و خودرو را متوقف می‌کنند.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه در بازدید از خودرو ۵۰ کیسه مکمل خوراک دام فاقد مجوز وجود داشت، ابراز کرد: محموله طبق قانون ضبط و راننده نیز برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارجاع شد.

کد مطلب 6054698

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها