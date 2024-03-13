۱.۵ تن مکمل دامی در سرخه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در مجموعه فرماندهی انتظامی سرخه از کشف یک و نیم تن مکمل دامی قاچاق خبر داد و ابراز کرد: این محموله یک و نیم میلیارد ریال ارزش دارد.

وی افزود: در راستای اجرای طرح امنیتی استقبال از بهار و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران یگان امداد متوجه تردد یک دستگاه وانت نیسان شده و خودرو را متوقف می‌کنند.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه در بازدید از خودرو ۵۰ کیسه مکمل خوراک دام فاقد مجوز وجود داشت، ابراز کرد: محموله طبق قانون ضبط و راننده نیز برای طی مراحل قانونی به دستگاه قضائی ارجاع شد.