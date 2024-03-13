نکونام و اوسمار دربی را خراب کردند/ قرص خواب برای دربی نیمه شب!

به گزارش خبرنگار مهر، صد و سومین دیدار تاریخ دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته بیستم از بیست و سومین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت ۲۰ امروز چهارشنبه ۲۳ اسفند به قضاوت وحید کاظمی در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شد که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

ترکیب پرسپولیس:

علیرضا بیرانوند، علی نعمتی، فرشاد فرجی، دانیال اسماعیلی‌فر، عبدالکریم حسن، مسعود ریگی، سروش رفیعی(کارت زرد - ۷۶ محمد خدابنده لو)، مهدی ترابی(۸۳ سعید صادقی)، امید عالیشاه(۷۶ وحید امیری)، عیسی آل‌کثیر و اوستون اورونوف.

ترکیب استقلال:

سیدحسین حسینی، آرمین سهرابیان، رافائل سیلوا(۶۴ ایمان سلیمی)، امید حامدی فر( ۷۳ زبیر نیک نفس)، سید ابوالفضل جلالی، روزبه چشمی، صالح حردانی، مهدی مهدی‌پور، آرش رضاوند(کارت زرد)، جلال الدین ماشاریپوف(۷۳ پیمان بابایی) و گوستاوو بلانکو(۹۰ آرمان رمضانی).

استقلال هجومی شروع کرد

آبی های تهران که توپ را به گردش درآوردند در دو دقیقه ابتدایی کار را هجومی آغاز کردند و تا درون محوطه جریمه هم رفتند اما ضربه سر بلانکو در آغوش علیرضا بیرانوند آرام گرفت. با این حال استقلال به روند هجومی خود ادامه داد و در دقیقه سوم خطای اسماعیلی فر روی ماشاریپوف یک ضربه ایستگاهی خوب نصیب آبی ها کرد که ارسال این توپ توسط مهدی پور با دفع درست بیرانوند همراه شد.

سرخ ها بازی را کنترل کردند

پس از آن که استقلال در پنج دقیقه ابتدایی صاحب توپ و میدان بودند، سرخپوشان بازی را در اختیار گرفتند اما پاس های اشتباه شاگردان اوسمار اجازه نداد به دروازه حریف نزدیک شوند و این آبی پوشان بودند که در ضد حمله بازهم صاحب یک موقعیت شدند اما ارسال جلالی در اختیار بیرانوند قرار گرفت.

چپ پرسپولیس علیه استقلال

در دقیقه ۱۱ پرسپولیس که از جناح چپ حملاتش را روی دروازه حریف آغاز کرده بود توسط عبدالکریم حسن توپی را به صورت زمینی درون محوطه جریمه ارسال کرد اما قبل از این که توپ به آل کثیر برسد، روزبه چشمی با تکلی بلند تن به کرنر داد که این ضربه هم ثمری برای سرخپوشان نداشت.

مهمترین اتفاق و اولین VAR

در دقیقه ۲۰ ارسال امید عالیشاه از سمت راست درون محوطه جریمه رافائل سیلوا روی عیسی آل کثیر مرتکب خطا شد اما در حالی که سرخپوشان اعتقاد به پنالتی داشتند داور لحظاتی برای چک کردن کمک داور ویدئویی صبر کرد اما برای بازبینی صحنه نرفت تا احتمال پنالتی منتفی شود.

پرسپولیس بازی را در اختیار گرفت

پرسپولیس که از سوی استقلال به خوبی آنالیز شده بود، در دقیقه ۳۰ بازی را در اختیار گرفت و چند موقعیت را روی دروازه حریف ایجاد کرد که مهمترین آن شوت اورونوف بود که توسط حسینی دفع شد و در برگشت هم توپی که نصیب سرخپوشان شده بود ثمری برای آنها نداشت.

نیمه اول؛ پرنوسان اما بدون گل

هر چند در نیمه اول دو تیم نمایش قابل قبولی داشتند و صاحب موقعیت هایی هم شدند اما به اندازه ای خوب نبودند که بتوانند قفل دروازه ها را باز کنند تا نیمه اول با تساوی بدون گل به پایان برسد.

شروع نیمه دوم کم فروغ تر از نیمه اول

دو تیم نیمه دوم را در شرایطی آغاز کردند که میل تهاجمی آنها نسبت به نیمه اول کمتر بود. با این حال توپ در رفت و برگشت بود اما در خلق موقعیت دو تیم راه به جایی نبردند چرا که پاس های اشتباه بازیکنان اجازه نزدیک شدن به دروازه حریف را نمی داد.

یخ بازی آب شد

در دقیقه ۶۱ امید عالیشاه از جناح راست استقلال به سمت دروازه آبی پوشان حرکت کرد و با عبور از یک بازیکن توپ را درون محوطه جریمه به مهدی ترابی رساند که این بازیکن پس از دریبل کشوریی سیلوا توپ را به سمت دروازه زد که حسینی با پا توپ را برگرداند.

تعویض هایی برای بهتر شدن بازی

هر چند دو تیم در نیمه اول نمایش بهتری داشتند اما در ۲۰ دقیقه پایانی اوسمار و نکونام تلاش کردند تا با انجام تعویض هایی شرایط بازی را تغییر دهند اما به نظر می رسید این تعویض ها کمی دیر انجام شد و نتوانست تاثیری روی روند بازی داشته باشد.

نیمه دوم ضعیف و کسل کننده

دقایق پایانی دربی صد و سوم هم جذابیت خاصی نداشت و دو تیم هر چند توپ را در مرکز زمین به گردش درآوردند اما برای حمله کردن ترس و واهمه داشتند و سعی بر حفظ توپ داشتند تا لحظات پایانی هم سپری و امتیازات تقسیم شود. پرسپولیس در این دقایق میل تهاجمی بیشتری داشت اما استقلال با دفاع چند لایه و کم اشتباه خود به دنبال گرفتن یک امتیاز بود تا همچنان فاصله اش با رقیب را در صدر جدول حفظ کند.

نکونام به هدفش رسید

استقلال که با فاصله سه امتیازی نسبت به پرسپولیس در صدر جدول قرار داشت در این دیدار هم یک امتیاز گرفت تا همچنان این فاصله را حفظ کند. جواد نکونام که تیمش زیبا بازی نمی کند اما امتیازات را جمع می کند، در این دیدار هم به خواسته اش رسید چرا که اکثر دقایق بازی را به دفاع پرداخت. با این تساوی استقلال ۴۳ امتیازی شد و پرسپولیس هم ۴۰ امتیازی شد.