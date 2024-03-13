صادرات ۲۹ میلیون تنی محصولات پتروشیمی در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شاهمیرزایی در نشست با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ ابتدا از کارگران و فعالان این صنعت در همه مناطق کشور قدردانی و اظهار کرد: صنعت پتروشیمی همسو با شعار سال تلاش کرد که رشد تولید و دستاوردهایی نیز به منظور مهار تورم داشته باشد.

وی با اشاره به راهبرد شرکت مادر تخصصی ملی صنایع پتروشیمی در عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در بورس کالا و انرژی، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۷۵ هزار میلیارد تومان در این صنعت عرضه اعتباری به ۱۵ تا ۱۶ هزار واحد کوچک پایین‌دستی انجام شده است و چالش تأمین نقدینگی در گردش را برای این واحدها رفع کرد به طوری که در بعضی ماه‌ها عرضه محصولات پتروشیمی بیشتر از مقدار تقاضا بود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: تا پایان امسال مقدار عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی به ۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که موققیت بزرگ و بی‌نظیری ثبت می‌شود و این اقدام راهبردی افزون بر اینکه نقش بسزایی در مهار تورم و رشد تولید داشته، سبب از بین بردن بخشی از سوداگری‌ها در بازار محصولات پتروشیمی شده است.

شاهمیرزایی با بیان اینکه خوشبختانه افزایش ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی مطابق با برنامه سال انجام شده است، گفت: تولید واقعی صنعت پتروشیمی پارسال (۱۴۰۱) ۶۹.۵ میلیون تن بود و امسال (۱۴۰۲) پیش‌بینی می‌شود از مرز ۷۵ میلیون تن با هفت درصد رشد نسبت به پارسال عبور کند که البته ۷۸ میلیون تن برای امسال هدف‌گذاری شده بود اما با توجه به ناترازی گاز و تأمین نشدن خوراک پایدار، این رقم محقق نشد؛ به‌طور میانگین روزانه حدود ۷۷ میلیون مترمکعب گاز به‌عنوان خوراک تحویل صنعت پتروشیمی می‌شود.

وی با اشاره به رشد مطلوب صادرات و فروش محصولات پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ تصریح کرد: برآورد می‌شود که در مجموع تا پایان سال ۲۹ میلیون تن محصول صادر شود که از نظر حجمی ۱.۵ میلیون تن نسبت به پارسال افزایش دارد. فروش داخلی نیز با عرضه اعتباری امسال افزایشی بوده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: ارزش فروش محصولات پتروشیمی امسال به دلیل کاهش قیمت جهانی برخی محصولات تا ۶۰ درصد کاهش خواهد داشت که البته همه پتروشیمی‌ها تعهدات ارزی خود را ایفا کرده‌اند.

شاهمیرزایی با تأکید بر اینکه وعده گشایش ۱۲ طرح در سال ۱۴۰۲ محفق شده است، بیان کرد: بعضی از طرح‌ها مانند پتروشیمی گچساران و پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس به بهره‌برداری رسیدند و طرح‌هایی مانند پتروشیمی‌های آرین متانول، پتروناد، نخل آسماری و هنگام در مدار تولید و آماده بهره‌برداری رسمی هستند.

وی با تأکید بر حمایت از دانش‌بنیان‌ها و تولیدات فناورانه و بهره‌گیری از دانش فنی داخلی گفت: دانش فنی هفت طرح پتروشیمی که در گذشته از خارج تأمین می‌شد از سوی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تأمین شده است. سرمایه‌گذاران را تشویق به استفاده از توانمندی داخلی‌ها کرده‌ایم.

معاون وزیر نفت با اشاره به اهمیت جمع‌آوری گازهای مشعل و جلوگیری از سوزاندن این ثروت اظهار کرد: بخش اعظمی از گازهای همراه در بیدبلند خلیج فارس، ان‌جی‌ال ۳۲۰۰ و پالایشگاه هویزه خلیج فارس جمع‌آوری می‌شود و ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در دهلران نیز سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد. برنامه این شرکت جمع‌آوری همه مشعل‌ها در صنعت پتروشیمی است.

شاهمیرزایی در پایان یادآور شد: ۵۳ درصد مساحت در اختیار صنعت پتروشیمی به فضای سبز اختصاص داده شده است و به نیروگاه‌های برق اعلام کرده‌ایم که آمادگی داریم در کنار هر نیروگاه واحد کوچکی برای مهار گازهای خروجی احداث کنیم تا افزون بر تولید محصول، آلودگی محیط زیستی نیز کمتر شود.