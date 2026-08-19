علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون بیش از ۴۱ هزار هکتار از اراضی مستعد استان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز شده است و توسعه این طرح‌ها برای افزایش بهره‌وری منابع آب و مدیریت مصرف، نیازمند تأمین اعتبارات بیشتر است.

محمدی افزود: تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی در سال‌های اخیر موجب شده میزان آب اختصاص‌یافته به بخش کشاورزی استان نسبت به گذشته کاهش چشمگیری داشته باشد و به حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب برسد.

وی افزود: در چنین شرایطی، مدیریت منابع آب موجود و افزایش راندمان انتقال و مصرف آب در اراضی کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید با اجرای طرح‌های آب و خاک، بهره‌وری از منابع محدود آب افزایش یابد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی ادامه داد: استان حدود ۹۰ هزار هکتار اراضی مستعد اجرای سامانه‌های نوین آبیاری دارد که تاکنون بیش از ۴۱ هزار هکتار آن اجرا شده و برای تجهیز اراضی باقی‌مانده نیز نیازمند تأمین و تخصیص اعتبارات هستیم.

محمدی تصریح کرد: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری از جمله سامانه‌های بارانی و کم‌فشار، اصلاح و توسعه کانال‌های انتقال آب و اجرای شبکه‌های آبیاری و زهکشی، از جمله طرح‌هایی است که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش راندمان مصرف آب بخش کشاورزی داشته باشد.

وی با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار کیلومتر شبکه آبیاری سنتی در استان گفت: تاکنون حدود چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر از این شبکه‌ها اجرا و اصلاح شده است و برای ساماندهی و بهسازی بخش باقی‌مانده، اعتبارات قابل توجهی مورد نیاز است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی افزود: برای اجرای طرح‌های مورد نیاز در حوزه آب و خاک، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که پیگیری‌های لازم برای تأمین و تخصیص این منابع در حال انجام است.

محمدی همچنین به اهمیت مرمت و بهسازی جاده‌های بین مزارع اشاره کرد و گفت: تردد بهره‌برداران، انتقال نهاده‌ها و محصولات و استفاده از ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، ضرورت دسترسی مناسب به اراضی را دوچندان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون حدود پنج هزار کیلومتر از جاده‌های بین مزارع استان احداث، مرمت و بهسازی شده است، اما با توجه به گستردگی اراضی کشاورزی، همچنان بخش قابل توجهی از این مسیرها نیازمند اجرای عملیات عمرانی و بهسازی است.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب و خاک، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری، بهسازی شبکه‌های انتقال آب و مرمت جاده‌های بین مزارع، از اقدامات اساسی برای افزایش بهره‌وری، کاهش هدررفت منابع و پایداری تولید در بخش کشاورزی خراسان‌شمالی به شمار می‌رود.