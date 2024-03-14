به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه جدید نهج‌البلاغه توسط طاهره قطب‌الدین (Tahera Qutbuddin)، محقق برجسته خطابه عربی استاد سابق دانشگاه شیکاگو و استاد فعلی دانشگاه آکسفورد از سوی انتشارات بریل چاپ شده است.

این کتاب «نهج‌البلاغه: حکمت و بلاغت علی» (Nahj Al-balaghah - the Wisdom and Eloquence of Ali) نام دارد. مرکز فکر و تاریخ اسلامی در دانشگاه لایدن در روز ۲۴ آوریل ۲۰۲۴ (۵ اردیبهشت ۱۴۰۳) میزبان برنامه‌ای مشترک با انتشارات بریل برای رونمایی این اثر خواهد بود.

طاهره قطب‌الدین (متولد ۱۹۶۴ در بمبئی، هند) صاحب کرسی عبدالعزیز سعود البابطین در مطالعات عربی لودین در دانشگاه آکسفورد است. او پیش از آن به مدت ۲۱ سال استاد ادبیات عربی در دپارتمان زبان‌ها و تمدن‌های خاور نزدیک در دانشگاه شیکاگو بوده و مدرک دکترای خود را از دانشگاه هاروارد دریافت کرده است.

تحقیقات قطب‌الدین در ادب عربی کلاسیک و مطالعات اسلامی بر مشترکات ادبیات، دین و سیاست در نظم و نثر تمرکز دارد. علایق پژوهشی او عبارت است از: شعر عربی کلاسیک، خطابات، رسالات، موعظات، روایت، بوطیقا، و لغت‌شناسی تاریخی؛ خطبه‌ها و احادیث امام علی بن ابی طالب؛ احادیث اخلاقی و مواعظ پیامبر؛ شعر، تاریخ، کلام و فقه فاطمیان؛ ویژگی‌های ادبی و تفسیر نمادین قرآن؛ آثار زنان در ادبیات عربی کلاسیک؛ و تاریخ، کارکردها، و ژانرهای عربی در هند.

*فاطمه اسدی دولابی