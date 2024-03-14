مدودف: فرمول صلح زلنسکی احمقانه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت و رئیس جمهور سابق روسیه می‌گوید که فرمول صلح کی‌یف به هیچ عنوان عملی نیست. وی در ادامه از طرح متقابل خود رونمایی کرد.

فرمول صلح ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین خواستار عقب‌نشینی نیروهای روسیه به مرزهای ۱۹۹۱ شده است. همچنین براساس این فرمول، مسکو ملزم به پرداخت غرامت به کی‌یف است.

مدودف اما بر این باور است که جنگ در اوکراین تنها در یک صورت قابل توقف است و آن هم «به رسمیت شناختن واقعیات جدید است.»

وی در ادامه فرمول صلح زلنسکی را «کاملا احمقانه» توصیف و تاکید کرد: تنها راه رهایی از جنگ ایجاد طرح خودمان یعنی فرمول روسی است؛ فرمولی صلح‌آمیز و کاملاً واقع‌بینانه که برای همه خوب و انسانی است.

به گفته مدودف، بخشی از خواسته‌های روسیه عبارتند از: تسلیم شدن کامل و بی قید و شرط اوکراین، پارلمانی موقت در اوکراین، تمام قلمروی آن را متعلق به روسیه اعلام کند و آن را به رسمیت بشناسد و همچنین «سازمان ملل متحد این موضوع را به رسمیت بشناسد که اوکراین حاکمیت قانونی بین‌المللی‌اش را از دست داده است.

سیاستمدار روس در پایان پیشنهاد تشکیل هیأت‌های موقت حاکم بر اوکراین را مطرح کرد؛ هیات‌هایی که به گفته وی درباره «پرداخت تمام غرامت‌ها به روسیه» و همچنین «به رسمیت شناختن اوکراین به عنوان بخشی از قلمرو روسیه» تصمیم‌گیری خواهند کرد. تصویب لایحه الحاق قلمروهای اوکراین به روسیه از سوی سازمان ملل نیز اقدام بعدی است.

وی تاکید کرد: این فرمول صلح ملایم روسیه است. شخصاً این فرمول براساس روالی که گفتم را اجماعی سخاوتمندانه و قابل دستیابی می‌دانم.