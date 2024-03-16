عماد احمدوند در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۸۰۸ محصول نانو در بیش از ۱۵ حوزه صنعتی مبتنی بر فناوری‌های داخلی تولید و روانه بازار شده است، اظهار کرد: هفتمین طرح پیمایش بازار شرکت‌های نانو به منظور گردآوری آمار اقتصادی و بازار حوزه فناوری نانو، با هدف تحلیل اقتصادی بازار محصولات و خدمات شرکت‌های نانو و اندازه گیری شاخص‌های اقتصادی سند توسعه فناوری نانو، در نیمه اول سال ۱۴۰۲ اجرا شد.

دبیر ستاد نانو و میکرو معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری افزود: در این طرح از ۳۵۰ شرکت نانویی بطور کتبی دعوت به مشارکت شد که حدود ۸۰ درصد با ارائه آمار فروش و صادرات محصولات نانوی خود در طرح مشارکت کردند.

احمدوند با اشاره به اینکه حجم فروش محصولات نانو ساخت ایران براساس این پیمایش بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شد، بیان کرد: ارزش دلاری این بازار برابر با یک میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار است که از این مقدار، ۶۹ میلیون دلار (حدود ۶ درصد از کل بازار نانو) را صادرات این محصولات تشکیل داده‌اند.

وی ادامه داد: شیرآلات بهداشتی، نانوکاتالیست نفت ‏و گاز، نانوکاتالیست خودرو، کاشی‌های ساختمانی و تزئینی و محصولات اپتوالکترونیک، به ترتیب ۵ محصول پرفروش سال ۱۴۰۱ بوده‌اند. سه حوزه صنعتی ساخت و ساز، خودرو و حمل و نقل، و نفت و گاز و پتروشیمی به ترتیب بیشترین حجم از بازار نانوی سال گذشته را در اختیار داشتند.

دبیر ستاد نانو و میکرو با اعلام اینکه محصولات نانوی ایران براساس آخرین پیمایش به ۴۸ کشور دنیا صادر شدند که عراق، افغانستان، روسیه، ترکیه و گرجستان پنج مقصد اول صادرات محصولات نانو ایران بودند، خاطرنشان کرد: بیش از ۸۰ درصد از کل صادرات نانوی ایران به این ۵ کشور صورت گرفته است.

احمدوند تصریح کرد: هشتمین طرح پیمایش بازار نیز در سال ۱۴۰۳ برای ارزیابی فروش محصولات نانو در سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود.