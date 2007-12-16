آتشپاد دوم حسین علیزاده در حاشیه آیین گشایش دوره آموزشی آتش نشانان 170 شهر کشور به مهر گفت: در این دوره آموزشی که به مدت پنج روز برگزار می‌شود ‪ ۸۰۰‬نفر ساعت روز آموزش می‌بینند.

وی افزود: این دوره به منظور افزایش توان علمی کارکنان آتش‌نشانی و آمادگی بیشتر در کشور برگزار می‌شود.

رویس مرکز علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل تصریح کرد: در این دوره آموزشی آتش‌نشانان با اطفای حریق و راه‌های پیشگیری و ارزیابی سوانح، شیمی حریق، سرویس و نگهداری خودرو و گزارش نویسی آشنا می‌شوند.

به گفته علیزاده در پایان این دوره گواهینامه مهارت فنی به آتش‌نشانان اعطا می‌شود.

وی همچنین یادآورشد: آموزش ضمن خدمت شهرداران و کارکنان شهرداری‌های مازندران از نهم دی ماه در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشانی آمل برگزار می‌شود.

سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل با دارا بودن امکانات و تجهیزات به روز امدادی و خودرویی پیشرفته به عنوان مرکز آموزش شهرداری‌های کشور در زمینه آتش نشانی است.

