آتشپاد دوم حسین علیزاده در حاشیه آیین گشایش دوره آموزشی آتش نشانان 170 شهر کشور به مهر گفت: در این دوره آموزشی که به مدت پنج روز برگزار میشود ۸۰۰نفر ساعت روز آموزش میبینند.
وی افزود: این دوره به منظور افزایش توان علمی کارکنان آتشنشانی و آمادگی بیشتر در کشور برگزار میشود.
رویس مرکز علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل تصریح کرد: در این دوره آموزشی آتشنشانان با اطفای حریق و راههای پیشگیری و ارزیابی سوانح، شیمی حریق، سرویس و نگهداری خودرو و گزارش نویسی آشنا میشوند.
به گفته علیزاده در پایان این دوره گواهینامه مهارت فنی به آتشنشانان اعطا میشود.
وی همچنین یادآورشد: آموزش ضمن خدمت شهرداران و کارکنان شهرداریهای مازندران از نهم دی ماه در مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشانی آمل برگزار میشود.
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل با دارا بودن امکانات و تجهیزات به روز امدادی و خودرویی پیشرفته به عنوان مرکز آموزش شهرداریهای کشور در زمینه آتش نشانی است.
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