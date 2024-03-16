هوای اصفهان همچنان ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۵ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ساعت هشت صبح شنبه بیست و ششم اسفند با میانگین ۱۴۸ برای دومین روز پیاپی وضعیت ناسالم برای گروههای حساس (سالمندان، افراد دارای بیماریهای تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان) را نشان میدهد.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه پایش خیابان ۲۵ آبان و ایستگاه ولدان با ۱۵۲، خیابان احمدآباد با ۱۶۸، میدان انقلاب با ۱۵۶، بزرگراه خرازی با ۱۶۴، رهنان و خیابانهای میرزا طاهر و فرشادی با ۱۵۴، خیابان فیض با ۱۵۳ و کردآباد با ۱۵۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است.
شاخص هوای اصفهان همچنین در چهار ایستگاه دانشگاه صنعتی، خیابان زینبیه، پارک زمزم و بولوار کاوه به ترتیب با ۱۴۳، ۱۲۷ و ۱۵۰ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و در ایستگاه سپاهان شهر با ۹۷ AQI وضعیت قابل قبول را نشان میدهد.
هوای کلانشهر اصفهان در لحظه انتشار این گزارش بارانی است و بهرغم آنچه بارندگی از روز گذشته به طور متناوب تا صبح امروز شنبه ادامه داشته است اما ناپایداریهای جوی تأثیری بر کاهش آلودگی هوای این کلانشهر و شهرهای مجاور آن نداشته است.
بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی استان اصفهان سامانه بارشی تا اواخر وقت امروز در سطح استان ادامه دارد.
امروز شاخص هوا در سجزی با ۱۷۰ و خمینیشهر با ۱۶۴ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان و در مبارکه با ۸۸ و شاهینشهر با ۸۱ AQI در وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۲۱۸ AQI در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم ثبت شد.
ایستگاه سنجش آلودگی هوای شهرهای مجاور اصفهان از جمله نجف آباد، منطقه صنعتی دولت آباد و کاشان قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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