آرزوی جنایتکاران صهیونیست برای «تجزیه ایران» به گور خواهد رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «ناصر کنعانی» سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به ادعای یکی از مقامات سابق امنیتی صهیونیستی درباره ایران، مطلبی در فضای مجازی منتشر کرد.

کنعانی تصریح کرد: مردخای کیدار (مقام سابق امنیتی رژیم صهیونیستی و عضو اندیشکده صهیونیستی سادات- بگین) در اظهاراتی وقیحانه عنوان کرد که جمهوری اسلامی ایران باید تجزیه و به ۶ کشور تبدیل شود.

وی ادامه داد: وی تحریک قومیت‌های مختلف ایرانی را زمینه تحقق این آرزوی شوم عنوان نموده است. این صهیونیست مفلوک در فروردین ماه سال گذشته نیز، ضمن تأیید اقدامات نظامی صهیونیست‌ها در برخی کشورهای همجوار گفته بود؛ باید ایران را تکه تکه کنیم. این اظهارات به روشنی گویای سودای شوم دشمنان سفّاک نسبت به ایران عزیز است.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: هر چند این اولین بار نیست که دشمن صهیونیست، اینگونه وقیحانه منویات درونی خود را عریان می‌سازد و جدای از آنکه جمهوری اسلامی ایران بالغ بر چهار دهه از این دست سخنان شنیده و استوارتر از همیشه به حیات پُر افتخار خود ادامه می‌دهد اما لازم است بار دیگر به صهیونیست‌های رو به زوال یادآوری نمود: از جمع اقوام مختلفی که پیکره زیبای ایران اسلامی را تشکیل داده‌اند، حدود ۲۵۰ هزار نفر جان خود را در طول تقریبی ۴۵ سال گذشته تقدیم نمودند تا این سرزمین، یکپارچه، قوی و مقتدر باقی بماند و وجبی از خاک آن کم نگردد.

کنعانی افزود: آن‌ها که برای سربلندی ایران عزیز و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از جان خود گذشتند، مردان و زنانی بودند که از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز و از میان اقوام گوناگون در زیر پرچم پرافتخار ایران گرد هم آمده بودند.

وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران چهار دهه متمادی، شنونده سخنان سخیفی بوده که گویندگان آن سال‌هاست خوراک موریانه‌ها شده‌اند. آرزوی تجزیه ایران نیز به مانند سایر آرزوهای باطل چهل و چند سال گذشته، با جنایتکارانی که نتوانسته‌اند حتی در مقابل یک جنبش مقاومت مردمی در نوار غزه قامت راست کنند و برای جبران شکست‌های ترمیم‌ناپذیر خود زبونانه دست به کشتار زنان و کودکان می‌زنند، به گور خواهد رفت.