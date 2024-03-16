پیام جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با اجرای پویش همدلی و مهربانی هلال احمر، میزان کمک‌های نقدی هموطنان کردستانی به مردم مناطق سیل زده در سیستان و بلوچستان به ۱ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال رسید.

وی افزود: این کمک‌ها به صورت کارت به کارت و یا واریز واریز به شماره حساب واریز شده است.

وی عنوان داشت: پویش «همدلی و مهربانی» با هدف جمع‌آوری کمک‌های نقدی به نفع سیل زدگان سیستان و بلوچستان از طریق اعلام شماره حساب‌های هلال‌احمر نزد بانک‌های مرکزی و ملی همچنان ادامه دارد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر کردستان اضافه کرد: ایستگاه‌های جمع آوری کمک‌های مردمی توسط شعب در شهرستان‌های سطح استان، برای جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برپا بوده و هموطنان می‌توانند کمک‌های خود را به شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲و شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۳۶۶۶۲۳۵ نزد بانک مرکزی و یا از طریق شماره گیری کد دستوری #۱*۱۱۲* واریز کنند.