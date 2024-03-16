به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک پژوهشکده بین المللی در امور نفتی اعلام کرد که عربستان سعودی در روزهایی که رژیم صهیونیستی مشغول نسل کشی فلسطینی‌ها در نوار غزه بوده به تل آویو نفت فروخته است.

این پژوهشکده بین المللی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از زمان آغاز جنگ علیه نوار غزه تاکنون محموله‌های به نسبت کوچک اما پی در پی حاوی نفت را از سوی عربستان سعودی دریافت کرده است.

این در حالی است که رژیم‌های عربی بدون توجه به وضعیت فاجعه بار ساکنان نوار غزه تنها به صدور بیانیه‌های محکومیت علیه تل آویو بسنده کرده و اقدام عملی برای توقف این جنایات اتخاذ نکرده اند.

پیش از این نیز راه اندازی مسیر زمینی از میان کشورهای عربی به سمت اراضی اشغالی برای انتقال کالا به این منطقه خشم ملت‌های مسلمان را برانگیخته بود.