به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های صهیونیستی به تازگی ویدیوی مقاومت اسلامی لبنان را در خصوص انتشار فایل‌های صوتی مسوولان صهیونیست و در رأس آن‌ها یوآو گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی باز نشر کرده اند.

این اقدام رسانه‌های مذکور در واکنش به تهدیدات مقامات صهیونیست مبنی بر این که لبنان را به عصر حجر بازمی گردانند صورت گرفته است.

رسانه‌های صهیونیستی همزمان با بازنشر این فایل‌های صوتی سوال کردند: چه کسی چه کسی را به عصر حجر بازمی گرداند؟

پیش از این رییس کمیته وابسته به شهرک صهیونیست نشین مرگلیوت تاکید کرده بود که گالانت در حالی لبنان را تهدید به بازگشت به عصر حجر می‌کند که به وضوح مشخص است شهرک‌های ما بدون برق باقی مانده و به عصر حجر بازگشته اند.

رسانه‌های عبری زبان پیش از این با انتشار گزارش‌هایی به اوضاع ساکنان شهرک‌های شمالی اراضی اشغالی اشاره کردند و نوشتند که این صهیونیست‌ها تاوان سنگینی برای جنگ با حزب الله پرداخت می‌کنند.

این در حالی است که حمله‌های حزب الله لبنان به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در راستای حمایت از مردم غزه ادامه دارد.

اداره اطلاع رسانی اخبار جنگ حزب الله لبنان اعلام کرد: در راستای حمایت از مردم فلسطین در غزه و یاری رساندن به نیروهای مقاومت شجاع، رزمندگان ما به تازگی گروهی از نظامیان دشمن صهیونیست را در حومه مرکز نظامی الراهب با گلوله‌های توپ هدف قرار داده و ضرباتی به آنها وارد کردند.