زبان ترکی خلجی استان مرکزی ثبت ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین محمودی اظهار کرد: زبان ترکی خلجی کهن‌ترین زبان از خانواده زبان‌های ترکی‌تبار است که در حال حاضر تنها گویشورانی در منطقه مرکزی ایران دارد.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: زبان در استان مرکزی در شهر تلخاب واقع در شهرستان فراهان و برخی از روستاهای شهرستان‌های فراهان، آشتیان، تفرش و اراک تکلم می‌شود.

محمودی گفت: با توجه به اینکه تعداد گویشوران این زبان زیاد نیست، به‌شدت در معرض آسیب قرار دارد از این رو ثبت ملی ادبیات شفاهی زبان ترکی خلجی شامل ضرب‌المثل‌ها، اشعار محلی و چیستان‌ها می‌تواند به بقای این سرمایه ملی یاری رساند.

وی با اشاره به اینکه زبان ترکی خلجی در فهرست میراث ناملموس، ثبت ملی شد، تصریح کرد: زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های اصیل هر سرزمین، بخش بزرگی از میراث فرهنگی ناملموس آن جوامع محسوب شده و خاستگاه و پیوند دهنده بسیاری از عناصر فرهنگی است.