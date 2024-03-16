  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۴

وزارت ورزش حامی خواهد بود؛

اسبقیان: والیبال دوباره موفقیت هایش را تکرار خواهد کرد

اسبقیان: والیبال دوباره موفقیت هایش را تکرار خواهد کرد

معاون قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: والیبال دوباره موفقیت هایش را تکرار خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال امروز شنبه ۲۶ اسفند به ریاست شروین اسبقیان برگزار و در پایان میلاد تقوی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

شروین اسبقیان در مجمع فدراسیون والیبال گفت: بیش از ۴۰ سال است که در متن ورزش کشور حضور داشته‌ام. امروز در این مجمع والیبال جمهوری اسلامی ایران جلوه‌هایی از مرام و پهلوانی و احترام به قوانین را دیدیم. این مجمع منظم، مرتب و جلوه‌های واقعی از احترام به قوانین بود. قطعاً در کنار مجموعه و تیم مدیریتی جدید والیبال خواهیم بود.

وی ادامه داد: از آقای داورزنی بابت تمام دلسوزی‌ها، مدیریت و خدماتی که طی سال‌ها برای والیبال کرده، تشکر می‌کنم. من چشم‌های اشکبارش را در مواقعی که والیبال نتیجه نگرفت و باز هم چشم‌های اشکبارش را وقتی والیبال نتیجه گرفت را دیدم. این مرد شریف چقدر در خصوص والیبال تعصب داشت. نباید از آقای یزدانی خرم نام نبرد.

اسبقیان افزود: والیبال، فدراسیون بسیار مهمی است و رویش حساب می‌کنیم. قطعاً موفقیت‌ها باید دوباره تکرار شود.

اسبقیان به برنامه ملی ورزش کشور اشاره و گفت: ما یک سند آمایش ملی ورزش و تربیت بدنی داریم که تمام فدراسیون‌ها باید توجه داشته باشند و محور برنامه‌های استراتژیک را بر اساس آن پیش ببریم. دیگری برنامه ملی ورزش کشور است که امیدوارم فدراسیون والیبال هم به آن توجه داشته باشد.

کد مطلب 6056245
سیده فرزانه شریفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها