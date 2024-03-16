اسبقیان: والیبال دوباره موفقیت هایش را تکرار خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون والیبال امروز شنبه ۲۶ اسفند به ریاست شروین اسبقیان برگزار و در پایان میلاد تقوی به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

شروین اسبقیان در مجمع فدراسیون والیبال گفت: بیش از ۴۰ سال است که در متن ورزش کشور حضور داشته‌ام. امروز در این مجمع والیبال جمهوری اسلامی ایران جلوه‌هایی از مرام و پهلوانی و احترام به قوانین را دیدیم. این مجمع منظم، مرتب و جلوه‌های واقعی از احترام به قوانین بود. قطعاً در کنار مجموعه و تیم مدیریتی جدید والیبال خواهیم بود.

وی ادامه داد: از آقای داورزنی بابت تمام دلسوزی‌ها، مدیریت و خدماتی که طی سال‌ها برای والیبال کرده، تشکر می‌کنم. من چشم‌های اشکبارش را در مواقعی که والیبال نتیجه نگرفت و باز هم چشم‌های اشکبارش را وقتی والیبال نتیجه گرفت را دیدم. این مرد شریف چقدر در خصوص والیبال تعصب داشت. نباید از آقای یزدانی خرم نام نبرد.

اسبقیان افزود: والیبال، فدراسیون بسیار مهمی است و رویش حساب می‌کنیم. قطعاً موفقیت‌ها باید دوباره تکرار شود.

اسبقیان به برنامه ملی ورزش کشور اشاره و گفت: ما یک سند آمایش ملی ورزش و تربیت بدنی داریم که تمام فدراسیون‌ها باید توجه داشته باشند و محور برنامه‌های استراتژیک را بر اساس آن پیش ببریم. دیگری برنامه ملی ورزش کشور است که امیدوارم فدراسیون والیبال هم به آن توجه داشته باشد.