طلیعه محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد طی ساعاتی از وقت امروز با افزایش پوشش ابر، احتمال بارش پراکنده باران در برخی نقاط مورد انتظار است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین از بعد از ظهر فردا تا اواخر وقت، با افزایش سرعت وزش بادهای شمالی در سواحل جنوبی استان، خلیج فارس مواج خواهد بود.

وی گفت: از اواخر دوشنبه تا اوایل روز چهارشنبه، با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان بوشهر، وزش باد، بارش باران، گاهی رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر و امروز در برخی نقاط با احتمال بارش پراکنده باران و فردا مه صبحگاهی خواهد بود.

وی تصریح کرد: جهت وزش باد امروز غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی و از فردا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می‌شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.