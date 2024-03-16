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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۹

فرمانده انتظامی بجستان:

۴ کیلوگرم تریاک از معده سه مسافر در بجستان خارج شد

۴ کیلوگرم تریاک از معده سه مسافر در بجستان خارج شد

مشهد- فرمانده انتظامی بجستان گفت: سه قاچاقچی که قصد جابه جایی چهار کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به شیوه بلعی را داشتند، در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا شهنواز اظهار کرد: مأموران مبارزه با مواد مخدر و ایست و بازرسی شهید عبدالهی بجستان هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک خودرو مظنون و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی بجستان تصریح کرد: مأموران انتظامی با استفاده از شگردهای خاص پلیسی به سه نفر از مسافران خودرو مشکوک شدند.

وی بیان کرد: در بررسی‌های مأموران مشخص شد، سه سوداگر مرگ با بلع مواد مخدر قصد انتقال آن به یکی از شهرستانهای کشور را دارند و با اعزام به بیمارستان چهار کیلوگرم تریاک از معده آنها خارج و بعد تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 6056446

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