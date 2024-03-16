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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

صادق آهنگران؛ «دویست و هشتادمین شب سال» من را به سال‌های جنگ برد

صادق آهنگران؛ «دویست و هشتادمین شب سال» من را به سال‌های جنگ برد

صادق آهنگران مداح ایرانی و خواننده آهنگ‌های حماسی هشت سال دفاع مقدس در آخرین شب از اجرای نمایش «دویست و هشتادمین شب سال» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین به تماشای این اثر نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «دویست و هشتادمین شب سال» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین، شامگاه جمعه بیست‌وپنجم اسفند ماه در آخرین شب اجرا میزبان صادق آهنگران مداح ایرانی بود.

«دویست‌وهشتادمین شب سال» روایتی از ۱۲ حماسه‌آفرینی شهدای غواص در عملیات کربلای چهار بود که با تکنیک میکروتئاتر روی صحنه رفت.

آهنگران پس از تماشای این نمایش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای عملیات کربلای چهار گفت: «دویست و هشتادمین شب سال» سختی‌ها و شرایطی را که در عملیات کربلای چهار وجود داشت خیلی خوب به تصویر کشیده بود.

وی ادامه داد: نامه‌هایی که راوی و بازیگر نقش مائده می‌خواند، من را به سال‌های جنگ و خاطرات آن دوره برد.

آهنگران افزود: میکروتئاتر تکنیک بسیار جذابی بود که گمان نمی‌کردم بتوان با این تکنیک در این عرصه فعالیت کرد و خوشحالم که هنوز هنرمندان این مرز و بوم در زمینه دفاع مقدس و شهدای هشت سال جنگ تحمیلی به تولید آثار نمایشی می‌پردازند.

«دویست و هشتادمین شب سال» به نویسندگی و کارگردانی مرجان پورغلامحسین که از ۲۰ بهمن در تالار سایه روی صحنه رفت، شب گذشته ۲۵ اسفند به کار خود پایان داد.

کد مطلب 6056456
آروین موذن زاده

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