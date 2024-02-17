به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، نشست تخصصی «دنیای فانتزی» با حضور هادی حجازی‌فر و محمد عاقبتی و با هدف بررسی جایگاه نمایش عروسکی در تئاتر ایران روز دوشنبه ۳۰ بهمن ساعت ۱۶ در سالن هامون برگزار می‌شود.

برای اولین بار در تئاتر کشور، سه اثر نمایش عروسکی بزرگسال «مامان» به کارگردانی الهام سلج محمودی، «دویست و هشتادمین شب سال» به کارگردانی مرجان پورغلامحسین و «مَثلِث» به کارگردانی قیس یساقی روی صحنه است.

جایگاه و نقش جشنواره نمایش‌های عروسکی تهران-مبارک و تاثیر آن بر روند تولیدات نمایشی برای اجرای عموم این آثار نمایشی از جمله مواردی است که در این نشست به آن پرداخته خواهد شد.

حضور برای تمامی دانشجویان و هنرمندان به ویژه فعالان نمایش عروسکی و اصحاب رسانه آزاد است.