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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

آژیر خطر در کریات شمونا به صدا درآمد

آژیر خطر در کریات شمونا به صدا درآمد

آژیر خطر بار دیگر در کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، صدای آژیر خطر بار دیگر در کریات شمونا در شمال فلسطین اشغالی به صدا درآمد.

منابع لبنانی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست حومه شهرک حولا را گلوله باران کردند.

همچنین نظامیان صهیونیست شهرک مروحین و حومه آن و عیتاالشعب و میس الجبل در جنوب لبنان را آماج حمله‌های خود قرار دادند.

توپخانه رژیم صهیونیستی شهرک العدیسه و منطقه الوزانی در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

این درحالی است که ساعتی قبل نیز حزب الله در بیانیه‌ای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار فلسطین در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی در ساعت ۱۱:۱۵ صبح شنبه مرکز البغدادی را با سلاح موشک هدف قرار دادند.

کد مطلب 6056464

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