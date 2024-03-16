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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۲۹

نماینده ولی فقیه در خوزستان:

مهارت آموزی به سمت دانش آموزان گسترش یابد

مهارت آموزی به سمت دانش آموزان گسترش یابد

اهواز- نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: آموزش و پرورش باید مهارت آموزی را به سمت دانش آموزان گسترش دهد چرا که این امر سبب تربیت نسلی ماهر خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد عصر امروز شنبه در جمع دانش آموزان روزه اولی اظهار کرد: ماه رمضان، ماه تجلی بندگی و ماهی است که برتر و بهترین ماه در سال است که همگان باید قدر آن را بدانند.

وی با عنوان اینکه فرصت جوانی بی شک فرصتی بی‌بدیل است، ادامه داد: جوانان این فرصت از عمر خود را غنیمت بدانند و از آن برای تهذیب نفس استفاده کنند.

حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره اینکه روزه اولی‌ها باید در ماه رمضان نسبت به یادگیری سیره اهل بیت اقدام کنند، افزود: هم نشینی با قرآن و تلاوت آن باید از اولویت‌های این ماه باشد.

امام جمعه اهواز با عنوان اینکه آموزش و پرورش مهارت آموزی به دانش آموزان گسترش دهد، تاکید کرد: مهارت آموزی سبب تربیت نسلی ماهر خواهد شد.

کد مطلب 6056761

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