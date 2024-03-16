مهارت آموزی به سمت دانش آموزان گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد عصر امروز شنبه در جمع دانش آموزان روزه اولی اظهار کرد: ماه رمضان، ماه تجلی بندگی و ماهی است که برتر و بهترین ماه در سال است که همگان باید قدر آن را بدانند.

وی با عنوان اینکه فرصت جوانی بی شک فرصتی بی‌بدیل است، ادامه داد: جوانان این فرصت از عمر خود را غنیمت بدانند و از آن برای تهذیب نفس استفاده کنند.

حجت الاسلام موسوی فرد با اشاره اینکه روزه اولی‌ها باید در ماه رمضان نسبت به یادگیری سیره اهل بیت اقدام کنند، افزود: هم نشینی با قرآن و تلاوت آن باید از اولویت‌های این ماه باشد.

امام جمعه اهواز با عنوان اینکه آموزش و پرورش مهارت آموزی به دانش آموزان گسترش دهد، تاکید کرد: مهارت آموزی سبب تربیت نسلی ماهر خواهد شد.