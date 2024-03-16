به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش سومالی امروز شنبه از هلاکت شماری از فرماندهان و عناصر گروه تروریستی «الشباب» در مرکز این کشور خبر داد.

خبرگزاری رسمی سومالی اعلام کرد که این عملیات نظامی با هماهنگی گروه‌های مردمی در منطقه‌ای در اطراف شهر «حررطیری» در استان «جلمدج» به انجام رسیده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده، این عملیات به هلاکت مسؤول نظامی گروه تروریستی الشباب در استان‌های «مدج» و «جلجدود»، یک فرمانده بیگانه و ۵ عضو این گروه تروریستی انجامیده است.

منابع خبری سومالی اضافه کردند که این عملیات پس از دستیابی به برخی اطلاعات در خصوص عبور اعضای گروه تروریستی «الشباب» از جاده‌ای در منطقه «دومای» به انجام رسیده است.

همچنین بر اساس خبرهای رسیده ارتش سومالی موفق شده است کنترل تجهیزات نظامی تروریست‌های الشباب در این منطقه را به دست بگیرد.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی سومالی فرمانده تروریست شاخصی که در این عملیات نظامی به هلاکت رسیده، «محمد اسحاق اوراجی» نام داشته و مسؤول نظامی گروه تروریستی الشباب در استان‌های «مدج» و «جلجود» بوده است.