جواد مانی تهیه کننده پیشکسوت رادیو درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، داود جمشیدی از پیشسکوتان رادیو با تایید خبر درگذشت جواد مانی گفت: جواد مانی ۲۵ اسفند در اثر سکته مغزی در آلمان دار فانی را وداع گفت.

وی اضافه کرد: او متولد سال ۱۳۲۵ بود و از سال ۱۳۵۲ به عنوان تهیه کننده وارد رادیو شد. وی برای دیدار با فرزندش راهی آلمان شده بود که در آنجا درگذشت. زنده یاد جواد مانی صاحب نظر در حوزه های مختلف در هنر بود. بدون تردید او از موسیقی شناسان بسیار خوب بود که در زمینه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تحصیل کرده بود.

جواد مانی از تهیه کنندگان باسابقه رادیو، با شبکه های مختلف رادیو همکاری داشت. زنده یاد مانی به مدت ۳۵ سال در رادیو تهران در کسوت تهیه کننده فعال و بازنشسته این شبکه رادیویی بود. از برنامه های این تهیه کننده می توان به «شور زندگی»، «ترنم»، «جامه داران»، «ضرباهنگ»، «نغمه»، «نغمه و نوا» و … اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این تهیه کننده توانمند و با سابقه رادیو را به جامعه هنری کشورمان و خانواده وی تسلیت عرض می کند.