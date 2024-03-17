  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۳۲

در کشور آلمان؛

جواد مانی تهیه کننده پیشکسوت رادیو درگذشت

جواد مانی تهیه کننده پیشکسوت رادیو درگذشت

جواد مانی که از تهیه کنندگان پیشکسوت رادیو بود، شب گذشته در اثر سکته مغزی درگذشت. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت صدا، داود جمشیدی از پیشسکوتان رادیو با تایید خبر درگذشت جواد مانی گفت: جواد مانی ۲۵ اسفند در اثر سکته مغزی در آلمان دار فانی را وداع گفت.

وی اضافه کرد: او متولد سال ۱۳۲۵ بود و از سال ۱۳۵۲ به عنوان تهیه کننده وارد رادیو شد. وی برای دیدار با فرزندش راهی آلمان شده بود که در آنجا درگذشت. زنده یاد جواد مانی صاحب نظر در حوزه های مختلف در هنر بود. بدون تردید او از موسیقی شناسان بسیار خوب بود که در زمینه زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه تحصیل کرده بود.

جواد مانی از تهیه کنندگان باسابقه رادیو، با شبکه های مختلف رادیو همکاری داشت. زنده یاد مانی به مدت ۳۵ سال در رادیو تهران در کسوت تهیه کننده فعال و بازنشسته این شبکه رادیویی بود. از برنامه های این تهیه کننده می توان به «شور زندگی»، «ترنم»، «جامه داران»، «ضرباهنگ»، «نغمه»، «نغمه و نوا» و … اشاره کرد.

خبرگزاری مهر درگذشت این تهیه کننده توانمند و با سابقه رادیو را به جامعه هنری کشورمان و خانواده وی تسلیت عرض می کند.

کد مطلب 6056862
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها