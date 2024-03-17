مرخصی مدیران خوزستان تا عادی شدن شرایط جوی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: پیرو هشدار سازمان هواشناسی کشور مبنی بر بارش با حجم بالا از روز دوشنبه ۲۸ اسفند ۱۴۰۲ تا چهارشنبه یکم فروردین ماه ۱۴۰۳، کارهایی ازجمله برگزاری جلسه مدیریت بحران به ریاست استاندار خوزستان، جلسه بررسی میزان حجم بارش‌ها و کارهای پیشگیرانه و مقابله با رخدادهای احتمالی نظیر ذخیره سازی آب در سدهای استان، رهاسازی آب و سناریوهای متناسب با این موضوع، پایش مستمر رودخانه‌ها و پایین دست سدها و همچنین بررسی مدل‌های مختلف هواشناسی و دریافت حجم بارش‌ها در نقاط مختلف و تدوین برنامه‌ها متناسب با شرایط در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به تجربه سیلاب ۱۳۹۸ در خوزستان، تلاش داریم علاوه بر حفظ ذخایر سدها که به دلیل بارش‌های کم در سال آبی جاری، به حداقل رسیده‌اند، به گونه‌ای رفتار شود که شاهد کمترین مشکل و خسارت را در این روزها باشیم چرا که میزبان مهمانان نوروزی در استان هستیم.

خانچی با اشاره لغو مرخصی مدیران در خوزستان تا پایداری جوی و عادی شدن شرایط و ابلاغ‌های لازم به همه دستگاه‌های اجرایی، ادامه داد: در این مدت رصد راه‌ها و اقامتگاه‌های بین راهی توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان باید انجام شود.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اضافه کرد: به دلیل حضور عشایر در مجموعه در مناطق عشایری استان، اطلاع رسانی‌های لازم به جامعه هدف برای ذخیره سازی مواد غذایی و خودداری از استقرار در مناطق سیلابی صورت گرفته است تا با کمترین مشکل مواجه شوند.

خانچی با اشاره به تقسیم کار میان گروه‌های امدادی، جهادی و … گفت: همه ظرفیت‌های خوزستان آماده هستند تا علاوه بر بهره‌مندی از بارش رحمت الهی نیز مشکلی برای هم استانی‌ها و مهمانان نوروزی به وجود نیاید.

وی عنوان کرد: بر اساس پیش بینی‌های هواشناسی، بیشترین بارش‌ها در ارتفاعات و مناطق کوهستانی رخ می‌دهد، اما بیشتر شهرها شاهد بارندگی خواهند بود برای مثال برای اهواز حداقل ۵۰ میلیمتر بارش پیش بینی شده است.

خانچی تاکید کرد: با توجه پیش بینی وقوع بارش‌های پرحجم در خوزستان و کشور، لایروبی مسیل‌های همجوار مناطق مسکونی و روستایی، مسیل‌های هدایت کننده آب به سوی تالاب‌ها و کانال‌های ریزگرد در سطح استان انجام شده است.