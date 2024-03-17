به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی حاجیان ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن جلسات ستاد فرماندهی انتظامی برگزار شد با اشاره به نقش رسانه در تبیین وقایع در جامعه اظهار کرد: امروز فضا و دانش رسانه به عنوان یکی از مؤلفه‌های بزرگ قدرت ساز در جهان در بین مردم مطرح است.

وی افزود: هر سازمان و نهادی که دانش رسانه‌ای بالایی داشته باشد آن مردم موفقیت بیشتری را تجربه می‌کنند و بر همین اساس تاکتیک‌ها و راهبردهای نظام نوین جهانی به سمتی رفته‌اند که بتوانند برای رسیدن به اهداف ملت‌ها و حاکمیت‌ها از این قدرت رسانه‌ای استفاده کنند.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه اصحاب رسانه در جنگ ترکیبی قرار دارند، تصریح کرد: از آنجا که امروز هدف و نشانه دشمن بر روی مغز و تفکر انسان‌ها است و در جهان امروز که با بروز ناآرامی‌های ذهنی ناخودآگاه رسانه را وارد اشتباهی می‌کند که مسیر اصلی خود را در جامعه از بین خواهد برد.

سردار حاجیان خاطر نشان کرد: امروز اصحاب رسانه در یک جبهه فنی و پیچیده قرار داشته که در این جنگ ترکیبی سربازان خط مقدم هستند که با تولید محتوا هدفمند باید در مسیر صیانت حرکت کرده و با محتوای هوشمند جامعه‌ای جریان ساز با ایجاد حس غیرت و مؤثر بودن رقم بزنند.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه پلیس از ابتدای امسال تا کنون، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۲ در حوزه سرقت ۱۷ درصد افزایش در استان گزارش شده بود اما در این مدت با اقدامات پیشگیرانه از سرعت شتایان آن کاسته شد تا امروز این آمار به ۲۳ درصد کاهش نسبت به سال گذشته برسد.

فرمانده نیرو انتظامی استان کرمانشاه ادامه داد: شیوه مقابله با جرم، افزایش میزان پاسخگویی پلیس به مردم و مطالبه‌گری از دستگاه‌هایی که در حوزه وقوع جرم سهیم هستند از جمله مؤلفه‌های مؤثر در کاهش آمار سرقت بوده است و در برخورد با مجرمین سابقه دار نیز نخستین گام رصد قرار دارد آنها به صورت دقیق و لحظه‌ای است.

سردار حاجیان با بیان اینکه در سال جاری تمرکز بر سرقت‌های مهمی رفته چراکه تخریب و و ایجاد ناامنی بیشتری را در جامعه به بار خواهد آورد بر این اساس در حوزه سرقت اتومبیل نسب به سال گذشته ۱۹ درصد، در حوزه سرقت ۲۷ درصد نسبت به سال گذشته، در حوزه سرقت مغازه منفی ۲۷ درصد و در زمینه قاپ زنی منفی ۲۳ درصد کاهش آمار نسبت به سال گذشته رقم خورده است.

وی تاکید کرد: در حوزه سرقت محموله منفی ۱۸ درصد کاهش، در حوزه سرقت‌های مهم منفی ۱۸ درصد کاهش نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود اما در مقابل در ۲ حوزه سرقت احشام ۱۸ درصد افزایش نسبت به سال گذشته، در زمینه سرقت به عنف نیز ۱۷ درصد افزایش نسبت به سال گذشته مشاهده می‌شود که در مجموع تمامی آمار ارائه شده نسبت به سال گذشته منفی ۲ درصد کاهش از جرایم سرقتی تا پایان امسال گزارش شده است.

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه همچنین به راه اندازی و تشکیل گروه اعتلاف ضربت انجام شده که با آموزش سه ماهه در بخش فوریت‌های پلیس برای ۲ حوزه سرقت‌های مسلحانه و سرقت به عنف در سال جدید بکارگیری خواهند شد.

سردار حاجیان با بیان اینکه یک میلیون و ۱۷۲ هزار و ۶۶۷ تماس با پلیس برقرار شده، گفت: از این تعداد ۴ هزار و ۹۹۶ عملیات رقم خورد که از این آمار نیز تعدادی تنها برای ارشاد و راهنمایی بوده است.

وی در پایان مطرح کرد: با توجه به وقوع اختلافات منجر شده به قتل تاکنون ۹۱ درصد از قاتلان امسال شناسایی و دستگیر شدند و در این راستا کشفیات سلاح در سال جاری نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد افزایش داشته است.