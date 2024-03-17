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۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۲

اعلام نرخ هر کیلو گرم گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای تره بار

اعلام نرخ هر کیلو گرم گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای تره بار

طبق نرخ نامه، قیمت گوشت بوقلمون در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر کیلو گرم گوشت بوقلمون از سوی سازمان مدیریت میادین و تره بار میوه و تره بار اعلام شد.

هر کیلو گرم لاشه کامل یا شقه (برش عمودی لاشه) لاشه بالای ۱۵ کیلو گرم بوقلمون ۱۱۱ هزار تومان، مغز ران بی پوست و استخوان ۲۰۵.۶۰۰، فیله ۱۹۷.۸۰۰، سینه بدون گردن با بال پوست و استخوان ۱۳۷.۳۰۰، بازو ۸۲.۴۰۰، بال ۶۰.۶۰۰ تومان قیمت گذاری شده است. همچنین هر کیلو گرم گوشت چرخ کرده این فرآورده پروتئینی روزانه به قیمت ۱۸۷.۷۰۰ تومان در میادین و بازارهای تره بار عرضه می‌شود.

هر بسته پای بوقلمون پاک شده ۸۰۰ گرمی به مبلغ ۲۲، جگر تازه پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵، دل پاک شده ۴۰۰ گرمی ۵۵ هزار تومان در این مراکز فروش عرضه می‌شود.

کد مطلب 6057299
فاطمه امیر احمدی

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