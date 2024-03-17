یک شکست دیگر برای نساجی/ آلومینیوم به نیمه بالای جدول رسید

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و نساجی مازندران در هفته بیست و یک لیگ برتر، امروز یک شنبه از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه امام خمینی اراک و با قضات امیر ایار به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه یک بر صفر به سود آلومینیوم به پایان رسید.

تک گل این نیمه اول را امیر نوری (۴۴) برای آلومینیوم به ثمر رساند.

ترکیب آلومینیوم اراک

احمد گوهری، احسان قهاری، امیر نوری، مهدی لیموچی، امین جهان کهن، سید مهران موسوی (کارت زرد)، یونس اکبرپور، رضا جبیره، عارف حاجی عیدی، محمد امین کاظمیان (کارت زرد، ۷۸- علیرضا نقی زاده)، میلاد بدرقه

ترکیب نساجی مازندران

علیرضا رضایی (۳+۴۵- حسین خطیر)، امیرمحمد هوشمند (کارت زرد)، امیرمهدی جانملکی، سعید بیگی، احسان حسینی، منصور باقری (۶۶- مهرداد عبدی)، محمود قائدرحمتی (۶۶- محمدرضا حسینی)، صابر حردانی، محمدرضا عباسی، حسین زامهران (۶۶- محمد عباس زاده) و محمدرضا آزاد

نیمه اول

تیم فوتبال نساجی مازندران با هدایت ساکت الهامی در حالی پا به این میدان گذاشت که برای فرار از منطقه سقوط به پیروزی در این دیدار خارج از خانه نیاز دارد و در سوی دیگر هم آلومینیوم با هدایت مجتبی حسینی تلاش می‌کند با پیروزی در این دیدار، به نیمه بالای جدول برسد.

نیمه اول این دیدار به صورت پایاپای دنبال شد و فرصت منجر به گل روی دروازه‌ها شکل نگرفت تا اینکه در دقیقه ۴۴ امیر نوری موفق شد نخستین گل بازی را برای آلومینیوم به ثمر برساند تا شاگردان مجتبی حسینی با پیروزی به رختکن بروند.

نیمه دوم

در نیمه دوم این دیدار هم تیم نساجی نتوانست دروازه آلومینیوم را باز کند تا این دیدار در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود آلومینیوم به پایان برسد.

آلومینیوم با این پیروزی ۲۸ امتیازی شد و همچنین در رده هفتم جدول باقی ماند و نساجی مازندران هم با ۱۵ امتیاز در رده پانزدهم قرار دارد و همچنان در کنار صنعت نفت، در منطقه سقوط است.