دستاورد محققان ایرانی درباره ربات هوشمند در نشریه جهانی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف خبر طراحی و ساخت رباتهای هوشمند پستی توسط محققان دانشگاه شریف که پیش از این آیین رونمایی آنها، با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شده بود در نشریه معتبر جهانی پست منتشر شد.
رباتهای هوشمند جداساز مرسولات پستی توسط پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف مهندس ساسان محمدی مدیر عامل شرکت گروه ماشینهای هوشمند تنسور و تیم همراهش، طراحی و ساخته شده است.
این رباتها جداسازی مرسولات پستی را با فناوری هوش مصنوعی به صورت گروهی با همدیگر انجام میدهند و بهعنوان جدیدترین تکنولوژی موجود روز دنیا در بحث سورتینگ مرسولات پستی میباشند که دانش آن فقط در اختیار کشورهای معدودی از جمله آمریکا و چین است.
از ویژگیهای بارز این رباتها، رساندن دقت سورت مرسولات به صد در صد، عدم توقیف فرآیند سورتینگ با ایراد در یک ربات خاص، عدم محدود بودن سرعت سورت در شبانه روز با توجه به تعداد ربات و مساحت اشغال شده و صرفه جویی ۸۰ درصدی در بهرهوری انرژی است.
این رباتها با استفاده از هوش مصنوعی در یک شبانه روز میتوانند اقدام به سورتینگ ۷۰ هزار مرسوله پستی کنند. از مزایای بکارگیری رباتهای هوشمند پستی، افزایش سرعت سیر مرسولات، کاهش بیترتیبیهای پستی و افزایش کیفیت خدمات، ایجاد امکان رصد لحظهای سیر مرسولات، کاهش هزینه(منابع انسانی، تجهیزات اداری و ملزومات مصرفی) و کاهش مدت سیر مرسولات است.
گفتنی است اتحادیه جهانی پست UPU نخستین انجمن در جهت همکاری بین کارکنان بخش پست و از مؤسسات تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است. اتحادیه جهانی پست با تصویب معاهده برن در سال ۱۸۷۴ تأسیس شد. اتحادیه جهانی پست از نظر قدمت و سابقه دومین سازمان بینالمللی جهانی محسوب میشود.
هدف این اتحادیه کمک به سازماندهی و بهبود بخشیدن خدمات پستی در سطح بینالمللی است. در حال حاضر ۱۹۲ کشور عضو این سازمان هستند.
ارتقا و توسعه همکاریهای بینالمللی، ارائه کمکهای فنی و نظرهای مشورتی به کشورهای نیازمند عضو اتحادیه، ایفا کردن نقش رابط و میانجیگر بین اعضا، تنظیم و تصویب قوانین برای تبادلات پستی بینالمللی، ارائه توصیههایی در جهت برانگیختن سطح رشد در مراسلات و امانات پستی و بهبود کیفیت این خدمات برای مشتریان از دیگر اهداف این اتحادیه میباشد. مقر اصلی این اتحادیه در برن، سوئیس واقع است.
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