خاش آماده استقبال از مسافران نوروزی است

صاحب گل صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، افزود: ۱۰ کمیته برای خدمات دهی به مسافران نوروزی و شهروندان فعال شده و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات صورت گرفته است.

وی اظهار کرد: هشت مکان برای اسکان مسافران پیش بینی شده و علاوه بر آن مهمان سرای ادارات و نهادها نیز آماده خدمات رسانی به مسافران هستند.

فرماندار خاش تصریح کرد: معرفی آثار تاریخی و گردشگری و طبیعت گردی خاش و نیزعرضه محصولات صنایع دستی، کشاورزی و گیاهان دارویی مورد تأکید بوده و همه مسؤولان دست اندرکار پای کار هستند.

مقام عالی دولت در خاش افزود: تشکیل ستادهای فرعی در بخش‌ها، نظارت بر نحوه توزیع و قیمت کالاها، بازدید از رستوران‌ها، استقرار و آماده باش پایگاه‌های اورژانس و هلال احمر، تعیین کشیک‌ها و تجهیز مدارس به منظور اسکان مهمانان نوروزی، راه اندازی کمپ و برپایی سیاه چادر (گدام) برای اسکان مسافران و آماده سازی مساجد بین راهی با همکاری و هماهنگی اعضای ستاد تسهیلات نوروزی از جمله موارد مصوب و مورد تاکید در نشست اعضای ستاد تسهیلات خدمات سفر خاش است.

فرماندار خاش در ادامه بر ضرورت معرفی آداب و رسوم شهرستان به مسافران نوروزی، پذیرایی از مسافران، اجرای موسیقی سنتی و ایجاد جاذبه‌های تفریحی از جمله امکان عکس گرفتن با پوشاک سنتی در محل سیاه چادرها و ایجاد شادی و نشاط در مسافران نوروزی در سیاه چادرها (گدام) و کمپ‌های گردشگری تاکید کرد.

صالحی ادامه داد: با توجه به اینکه در ایام پیش رو احتمال بارش باران در منطقه وجود دارد، ستاد مدیریت بحران شهرستان نیز در این ایام فعال خواهد بود.