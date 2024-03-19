به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در جریان برگزاری رقابت‌های دو و میدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی مریم طوسی دونده کشورمان موفق شد ضمن قرار گرفتن در جایگاه نخست رقابت مواد ۱۰۰و ۲۰۰متر و کسب عنوان قهرمانی آنها رکورد ملی ماده ۲۰۰متر را نیز ارتقا دهد.

بر همین اساس طوسی موفق شد با ثبت زمان ۲۳.۳۵ثانیه (۰.۳+)زودتر از رقبای خود از خط پایان عبور کند و رکورد ملی این ماده را که با حد نصاب ۲۳.۴۶ثانیه(۱۳۹۱/۴/۱۱-قزاقستان) در اختیار خودش بود پس از ۱۱سال بهبود بخشد.

گفتنی است،این قهرمان پر عنوان و شناخته شده ورزش دو و میدانی بانوان کشورمان در رقابت ماده ۱۰۰متر این مسابقات نیز حضور یافت و موفق شد با ثبت حد نصاب ۱۱.۶۰ثانیه عنوان نخست را کسب نماید.

لازم به ذکر است،حد نصاب جدید ملی دو و میدانی بانوان کشورمان در ماده ۲۰۰متر پس از منفی شدن آزمایش دوپینگ مریم طوسی ثبت نهایی خواهد شد.