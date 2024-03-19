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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۰۸

ضمن ارتقای رکورد ملی انجام شد؛

قهرمانی مریم طوسی در رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی

قهرمانی مریم طوسی در رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی

در جریان برگزاری رقابت‌های دو و میدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی مریم طوسی موفق شد ضمن کسب عنوان قهرمانی مواد ۱۰۰و  ۲۰۰متر رکورد ملی ماده ۲۰۰متر را نیز ارتقا دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، در جریان برگزاری رقابت‌های دو و میدانی جایزه بزرگ آفریقای جنوبی مریم طوسی دونده کشورمان موفق شد ضمن قرار گرفتن در جایگاه نخست رقابت مواد ۱۰۰و ۲۰۰متر و کسب عنوان قهرمانی آنها رکورد ملی ماده ۲۰۰متر را نیز ارتقا دهد.

بر همین اساس طوسی موفق شد با ثبت زمان ۲۳.۳۵ثانیه (۰.۳+)زودتر از رقبای خود از خط پایان عبور کند و رکورد ملی این ماده را که با حد نصاب ۲۳.۴۶ثانیه(۱۳۹۱/۴/۱۱-قزاقستان) در اختیار خودش بود پس از ۱۱سال بهبود بخشد.

گفتنی است،این قهرمان پر عنوان و شناخته شده ورزش دو و میدانی بانوان کشورمان در رقابت ماده ۱۰۰متر این مسابقات نیز حضور یافت و موفق شد با ثبت حد نصاب ۱۱.۶۰ثانیه عنوان نخست را کسب نماید.

لازم به ذکر است،حد نصاب جدید ملی دو و میدانی بانوان کشورمان در ماده ۲۰۰متر پس از منفی شدن آزمایش دوپینگ مریم طوسی ثبت نهایی خواهد شد.

کد مطلب 6058745

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