محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با ورود سامانه بارشی به استان، شاهد بارش باران در مناطق مختلف استان هستیم، افزود: این بارش‌ها طی شبانه‌روز گذشته افزایش چشم‌گیری داشته است، به طوری که میزان آن به ۳۴ میلی‌متر رسیده است.

وی با یادآوری اینکه بر اساس بارش‌های اتفاق افتاده طی شبانه‌روز گذشته در کشور، شهر زنجان با ۳۴ میلی‌متر بارش بعد از شهرهای ایلام، کرمانشاه و سنندج به عنوان چهارمین مرکز پربارش استان در کشور به ثبت رسیده است، اظهار کرد: گزارش‌ها حاکی از آن است که بیشترین بارش باران در استان نیز مربوط به شهرستان خدابنده با ۵۶.۴ میلی‌متر بوده است.

رحمان نیا در خصوص میزان بارندگی در مناطق مختلف استان طی شبانه‌روز گذشته، خاطرنشان کرد: بر همین اساس، خیرآباد با ۳۸.۳ میلی‌متر، صایین‌قلعه ۳۶.۷ میلی‌متر، خرمدره ۳۱.۳ میلی‌متر، گرماب ۲۹.۶ میلی‌متر و سلطانیه ۲۸.۹ میلی‌متر بیشترین بارش‌ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به اینکه این بارش‌ها امشب نیز در نقاط مختلف استان تداوم خواهد داشت، تصریح کرد: این در حالی است که بارش‌ها در روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری به صورت پراکنده در استان جریان خواهد داشت.