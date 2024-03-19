  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۳۲

توزیع بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز از ۲۸ اسفندماه

توزیع بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز از ۲۸ اسفندماه

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ثبت رکورد توزیع ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در روز دوشنبه، ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالاری‌نسب مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفت: همزمان با آغاز سفرهای نوروزی مسافران به مناسبت آغاز سال نو، در روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد که این عدد در مدت مشابه پارسال (۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱) ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است.

وی افزود: بالاترین رکورد مصرف بنزین در اسفندماه ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف طی یک روز بوده است که مصرف بنزین کشور در روز ۲۸ اسفندماه امسال در مقایسه با مصرف عادی اسفندماه پارسال، رکوردی تازه به شمار می‌آید.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین مصرف بنزین در روز یکشنبه (۲۷ اسفندماه) را ۱۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر اعلام کرد و ادامه داد: از هموطنان می‌خواهیم افزون بر مدیریت مصرف بهینه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را در سفر همراه داشته باشند. ظرفیت مناسبی در جایگاه‌های عرضه سوخت کشور ایجاد شده است و تاکنون به ارسال جایگاه‌های سیار سوخت و اعزام خودروهای سیار سوخت‌رسان نیاز نداشته‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش از این از آماده‌باش کامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های سوخت برای توزیع سوخت نوروزی مسافران و اعزام گروه‌های پرشمار کارشناسی فنی و عملیاتی به منظور نظارت بر عرضه سوخت نوروزی در قالب طرح نظارت بر عرضه سوخت نوروزی (گلگشت) خبر داده بود.

کد مطلب 6058780
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها