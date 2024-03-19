توزیع بیش از ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در روز از ۲۸ اسفندماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر سالارینسب مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی گفت: همزمان با آغاز سفرهای نوروزی مسافران به مناسبت آغاز سال نو، در روز ۲۸ اسفندماه ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در کشور توزیع شد که این عدد در مدت مشابه پارسال (۲۸ اسفندماه ۱۴۰۱) ۱۳۷ میلیون و ۲۰۰ هزار لیتر بوده است.
وی افزود: بالاترین رکورد مصرف بنزین در اسفندماه ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف طی یک روز بوده است که مصرف بنزین کشور در روز ۲۸ اسفندماه امسال در مقایسه با مصرف عادی اسفندماه پارسال، رکوردی تازه به شمار میآید.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین مصرف بنزین در روز یکشنبه (۲۷ اسفندماه) را ۱۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار لیتر اعلام کرد و ادامه داد: از هموطنان میخواهیم افزون بر مدیریت مصرف بهینه سوخت، کارت سوخت شخصی خود را در سفر همراه داشته باشند. ظرفیت مناسبی در جایگاههای عرضه سوخت کشور ایجاد شده است و تاکنون به ارسال جایگاههای سیار سوخت و اعزام خودروهای سیار سوخترسان نیاز نداشتهایم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پیش از این از آمادهباش کامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و جایگاههای سوخت برای توزیع سوخت نوروزی مسافران و اعزام گروههای پرشمار کارشناسی فنی و عملیاتی به منظور نظارت بر عرضه سوخت نوروزی در قالب طرح نظارت بر عرضه سوخت نوروزی (گلگشت) خبر داده بود.
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