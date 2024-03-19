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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۰۴

سرپرست آتش نشانی قزوین خبر داد؛

هشدار قرمز هواشناسی برای قزوین / مردم به رودخانه‌ها نزدیک نشوند

هشدار قرمز هواشناسی برای قزوین / مردم به رودخانه‌ها نزدیک نشوند

قزوین- سرپرست آتش نشانی قزوین با بیان اینکه با اعلام قرمز هواشناسی مردم باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

حمیدرضا ململی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان قزوین اظهار کرد: از سوی اداره کل هواشناسی قزوین هشدار قرمز صادر شده است.

وی افزود: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان قزوین احتمال بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

سرپرست آتش نشانی قزوین عنوان کرد: مسافران نوروزی از توقف در حریم و بستر رودخانه‌ها خودداری کرده و به توصیه‌های ایمنی سازمان آتش نشانی قزوین توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها به دلیل بارش‌های رگباری در سطح استان وجود داشته و تقاضای ما از مردم این است که از اتراق و تردد در اطراف رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

ململی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص احتمال سیلاب در قزوین، اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران وزش باد شدید موقت و رگبار باران، احتمال وقوع تگرگ و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن رواناب موقت در مسیل‌ها طی روزهای آتی در دامنه و ارتفاعات استان قزوین پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از شهروندان این است که از هرگونه تردد، استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، دریاچه سدها و کانالهای آبیاری خودداری کرده و به تابلوهای هشدار عدم ورود و شنا در محل نصب شده است توجه ویژه ای داشته باشند.

سرپرست آتش نشانی قزوین در پایان یادآور شد: و کم توجهی و بی احتیاطی شهروندان به هشدارها در سنوات گذشته نشان داده ممکن است خسارات و حوادث ناگوار برای مردم داشته باشد.

کد مطلب 6058799

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