حمیدرضا ململی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان قزوین اظهار کرد: از سوی اداره کل هواشناسی قزوین هشدار قرمز صادر شده است.

وی افزود: با تشدید فعالیت سامانه بارشی در استان قزوین احتمال بالا آمدن ناگهانی آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی وجود دارد.

سرپرست آتش نشانی قزوین عنوان کرد: مسافران نوروزی از توقف در حریم و بستر رودخانه‌ها خودداری کرده و به توصیه‌های ایمنی سازمان آتش نشانی قزوین توجه داشته باشند.

وی تصریح کرد: با توجه به احتمال طغیان رودخانه‌ها به دلیل بارش‌های رگباری در سطح استان وجود داشته و تقاضای ما از مردم این است که از اتراق و تردد در اطراف رودخانه‌ها جدا خودداری کنند.

ململی با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی در خصوص احتمال سیلاب در قزوین، اظهار کرد: بر اساس هشدار سطح نارنجی اداره کل هواشناسی استان تهران وزش باد شدید موقت و رگبار باران، احتمال وقوع تگرگ و احتمال بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و جاری شدن رواناب موقت در مسیل‌ها طی روزهای آتی در دامنه و ارتفاعات استان قزوین پیش بینی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای ما از شهروندان این است که از هرگونه تردد، استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها، دریاچه سدها و کانالهای آبیاری خودداری کرده و به تابلوهای هشدار عدم ورود و شنا در محل نصب شده است توجه ویژه ای داشته باشند.

سرپرست آتش نشانی قزوین در پایان یادآور شد: و کم توجهی و بی احتیاطی شهروندان به هشدارها در سنوات گذشته نشان داده ممکن است خسارات و حوادث ناگوار برای مردم داشته باشد.