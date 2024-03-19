قیمت میوه شب عید کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی عصر سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: طبق تصمیم کارگروه راهبری میوه شب عید، از امروز قیمت سیب اعم از قرمز و زرد، برای مصرف کننده ۲۵ هزار تومان تعیین شد. همچنین قیمت پرتقال برای مصرف کننده ۱۷ هزار تومان تعیین شد و مباشر طرح و متصدیان غرفه‌ها از امروز موظف به رعایت بوده و اکیپ‌های مشترک و انفرادی بازرسی به قیمت‌های ابلاغی نظارت کامل خواهند داشت.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب عرضه مستقیم میوه نوروزی در آذربایجان شرقی با ۲۵ درصد زیر قیمت بازار صورت می‌گیرد، این در حالیست که قبلاً ۱۵ درصد بوده و ۱۰ درصد دیگر نیز طبق تصمیم کارگروه راهبری میوه شب عید کاهش داشتیم.

وی بیان کرد: در کف بازار به وفور میوه وجود دارد و قیمت‌ها هم قیمت‌های متعادل و مناسبی هستند منتهی برای اینکه بتوانیم در خدمت همه اقشار و به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باشیم، دولت تصمیم گرفت، دو رقم میوه سیب و پرتقال را خودش تأمین بکند که توسط سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با کمک سازمان میادین و تعاون روستایی این کار صورت گرفت.

فتحی با بیان اینکه به حد کافی میوه تأمین شده است اظهار کرد: میوه شب عید در ۶۰ غرفه در سطح استان از ۲۷ اسفند عرضه می‌شود که ۳۸ غرفه در سطح شهرستان هاست و ۲۲ غرفه نیز در تبریز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: این میوه‌ها با نظارت دولتی و از طریق بخش خصوصی توزیع می‌شود که شامل ۴۰۰ تن پرتقال و ۴۰۰ تن سیب است و هیچ محدودیتی در تأمین وجود ندارد و اگر نیاز باشد باز عرضه می‌شود.