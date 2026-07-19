به گزارش خبرگزاری مهر، سوده نجفی عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: این پیام تنها قدردانی از حضور باشکوه مردم در مراسم بدرقه آقای شهید ایران نیست، بلکه ترسیم‌کننده مسیر حرکت کشور در شرایط کنونی است؛ مسیری که بر پایه وحدت ملی، همدلی و نقش‌آفرینی آگاهانه مردم استوار است.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این مراسم، جلوه‌ای از انسجام و مسئولیت‌پذیری اجتماعی بود، افزود: ملت ایران بار دیگر نشان دادند که هرگاه منافع و عزت کشور در میان باشد، با وجود همه دشواری‌ها، اختلاف سلیقه‌ها را کنار گذاشته و در کنار یکدیگر از هویت و منافع ملی دفاع می‌کنند. این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید حفظ و تقویت شود.

نجفی ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به آرامش، همدلی و انسجام نیاز دارد. طبیعی است که در هر جامعه‌ای دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته باشد اما همه ما مسئول هستیم که این تفاوت‌ها به شکاف و دوقطبی در جامعه تبدیل نشود. نقد منصفانه و مطالبه‌گری سازنده زمانی مؤثر خواهد بود که به افزایش اعتماد عمومی، اصلاح امور و تقویت همبستگی ملی کمک کند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر نقش مردم در عبور از شرایط حساس کشور گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که هر زمان مردم با احساس مسئولیت در صحنه حضور داشته‌اند، کشور توانسته از دشوارترین بحران‌ها عبور کند. این حضور صرفاً به معنای مشارکت در مقاطع خاص نیست، بلکه در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، خدمت‌رسانی، فعالیت‌های داوطلبانه و کمک به حل مسائل کشور نیز باید تداوم داشته باشد.

وی افزود: مسئولان نیز وظیفه دارند با تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش اعتماد عمومی، پاسخگویی و توجه به مطالبات مردم، زمینه مشارکت بیشتر شهروندان را فراهم کنند. هرچه ارتباط میان مردم و مسئولان مستحکم‌تر باشد، زمینه سوءاستفاده دشمنان از بین خواهد رفت و مسیر پیشرفت کشور با قدرت بیشتری ادامه می‌یابد.

نجفی با اشاره به نقش مدیریت شهری در تقویت همبستگی اجتماعی خاطرنشان کرد: شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری باید از همه ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مردمی برای افزایش مشارکت شهروندان، تقویت روحیه همدلی و ارتقای سرمایه اجتماعی استفاده کنند؛ چرا که شهر، نخستین عرصه بروز وحدت و همبستگی ملی است.

وی در پایان تصریح کرد: پیام رهبر معظم انقلاب بار دیگر یادآور شد که اقتدار ایران تنها در توان دفاعی خلاصه نمی‌شود، بلکه ریشه در وحدت مردم، اعتماد متقابل میان مردم و مسئولان و حضور مسئولانه آحاد جامعه در میدان دارد. اگر این انسجام و همدلی حفظ شود، ملت ایران همچنان با اقتدار مسیر پیشرفت و عزت خود را ادامه خواهد داد.