بهبود ۲۰ شاخص آسیب اجتماعی؛ سرمایه اجتماعی رمز ناکامی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله رحمانی عصر یکشنبه در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت، به‌ویژه شهید جمهور و ۳۱ شهید والامقام استان در جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی به عنوان مهم‌ترین پشتوانه توسعه و اقتدار کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تجربه‌های دوران دفاع مقدس، اغتشاشات دی‌ماه، جنگ ۱۲ روزه و عملیات «وعده صادق» اظهار کرد: ملت ایران با اتکا به سرمایه اجتماعی، وحدت و حمایت مردمی توانستند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و اقتدار جمهوری اسلامی را به نمایش بگذارند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ملی را یک ضرورت راهبردی دانست و افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری باید از این سرمایه ارزشمند صیانت کرد، زیرا هر جامعه‌ای که از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بالاتری برخوردار باشد، مسیر توسعه را با شتاب بیشتری طی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه «فرهنگ زیربنای توسعه است»، گفت: شیوه‌نامه ابلاغی سازمان امور اجتماعی کشور نیز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و تنوع قومی برای تقویت همبستگی اجتماعی تدوین شده است.

رحمانی همچنین از بهبود شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی در استان خبر داد و تصریح کرد: از مجموع ۲۳ شاخص آسیب‌های اجتماعی و امنیتی، در ۲۰ شاخص بین ۲۰ تا ۸۰ درصد بهبود حاصل شده است، هرچند موضوعاتی همچون طلاق و خودکشی همچنان نیازمند بررسی‌های تخصصی است و هیئتی ویژه برای مطالعه و ارائه راهکارهای عملیاتی در این زمینه تشکیل شده است.

وی حضور میدانی مسئولان در میان مردم را لازمه افزایش رضایتمندی عمومی دانست و گفت: مردم زمانی امیدوار خواهند بود که دغدغه‌مندی مسئولان را برای حل مشکلات خود از نزدیک مشاهده کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به فشارهای اقتصادی و جنگ ترکیبی دشمن افزود: با وجود هجمه‌های سنگین، ثبات بازار ایران نسبت به بسیاری از کشورها قابل قبول بوده که این موضوع نتیجه همدلی مردم، مدیریت مسئولان و انسجام ملی است.

وی در پایان بر تکریم خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان تأکید کرد و گفت: دیدار با این عزیزان برای مدیران روحیه‌بخش و یادآور مسئولیت‌های سنگین خدمت است.

رحنانی همچنین با اشاره به بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب اضافه کرد: تحولات اخیر، چهره واقعی آمریکا را برای افکار عمومی آشکار کرد و بار دیگر نشان داد که سرمایه اجتماعی و وحدت ملی، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران است.