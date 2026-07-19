به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر امروز در آیین افتتاحیه ششمین کنگره بین‌المللی سلامت با تأکید بر ابعاد انسانی، علمی و بین‌المللی این رویداد، گفت: اربعین را نباید تنها یک اجتماع بزرگ مذهبی دانست، بلکه این رویداد بزرگ‌ترین عملیات داوطلبانه، بشردوستانه و سلامت‌محور جهان است که میلیون‌ها انسان با ملیت‌ها، فرهنگ‌ها و ادیان مختلف را در کنار یکدیگر گرد هم می‌آورد.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در خدمت‌رسانی به زائران افزود: بخش عمده خدمات اربعین در عراق و همچنین بخش مهمی از خدمات در ایران، بر پایه مشارکت داوطلبانه مردم انجام می‌شود و این موضوع با رسالت و اصول بنیادین جمعیت هلال‌احمر در ترویج فعالیت‌های بشردوستانه کاملاً همسو است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، اربعین را نمادی از همبستگی انسانی و فرهنگ ایثار دانست و اظهار کرد: میلیون‌ها نفر از مذاهب، ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف بدون هیچ‌گونه اختلاف در کنار یکدیگر حضور می‌یابند و این ظرفیت ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز توسعه دیپلماسی بشردوستانه و گسترش همکاری‌های بین‌المللی باشد.

کولیوند با بیان اینکه رویکرد اصلی جمعیت هلال‌احمر در اربعین، پیشگیری و حفظ سلامت زائران است، گفت: آموزش، پایش سلامت، اقدامات پیشگیرانه، مراقبت‌های درمانی و انتقال دانش و تجربیات علمی از مهم‌ترین محورهای فعالیت هلال‌احمر در این رویداد است و کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین نیز با هدف ارتقای دانش، تبادل تجربه و بهبود کیفیت خدمات برگزار می‌شود.

وی سلامت جسم، سلامت روان و سلامت معنوی را سه رکن اصلی خدمات سلامت در اربعین برشمرد و افزود: امداد و نجات، جلوه‌ای عملی از فرهنگ ایثار و فداکاری است و امدادگران هلال‌احمر ادامه‌دهندگان مکتب خدمت و ازخودگذشتگی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) هستند. سرعت، مهارت، آمادگی و خدمت بی‌منت، مهم‌ترین سرمایه نیروهای داوطلب جمعیت هلال‌احمر محسوب می‌شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با توصیف اربعین به عنوان «دانشگاه مدیریت بحران» اظهار کرد: مدیریت میلیون‌ها زائر در مدت زمانی کوتاه، از اسکان، تغذیه و حمل‌ونقل گرفته تا بهداشت و درمان، تنها با اتکا به دانش، تجربه، برنامه‌ریزی، ایمان و همکاری بین‌بخشی امکان‌پذیر است و یکی از مهم‌ترین اهداف این کنگره، انتقال دانش و مهارت میان فعالان حوزه سلامت و مدیریت بحران است.

کولیوند همچنین بر اهمیت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه سلامت و امدادرسانی تأکید کرد و گفت: دیپلماسی سلامت و بشردوستانه در اربعین، زمینه تعامل گسترده با جمعیت‌های ملی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر، وزارتخانه‌های بهداشت، نهادهای مردمی و دستگاه‌های اجرایی عراق را فراهم کرده است و این همکاری‌ها هر سال گسترده‌تر می‌شود.

وی افزود: تعامل سازنده با وزارت بهداشت عراق و سایر دستگاه‌های مسئول، بسیاری از موانع ارائه خدمات درمانی را برطرف کرده و امکان استقرار پزشکان و متخصصان ایرانی در مراکز درمانی عراق را فراهم ساخته است؛ موضوعی که نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات به زائران داشته است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: اربعین امروز به بستری مؤثر برای توسعه همکاری‌های چندجانبه منطقه‌ای در حوزه سلامت، امداد و خدمات بشردوستانه تبدیل شده و انتقال تجربیات ارزشمند ایران در مدیریت این رویداد عظیم، می‌تواند به ارتقای آمادگی کشورها در مدیریت تجمعات انبوه و بحران‌های انسانی کمک کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین عملیات سلامت و امدادرسانی اربعین بر دوش نیروهای داوطلب است، گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت خدمات هوشمند، آینده خدمت‌رسانی به زائران را رقم خواهد زد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نقش بی‌بدیل داوطلبان در ارائه خدمات به زائران اربعین اظهار کرد: تمامی افرادی که در ایران و عراق در کنار جمعیت هلال‌احمر فعالیت می‌کنند، با روحیه داوطلبانه و بدون چشمداشت به مردم خدمت می‌کنند و اگر این مشارکت مردمی نبود، مدیریت چنین اجتماع عظیمی امکان‌پذیر نمی‌شد.

وی افزود: بسیاری از پزشکان متخصص با وجود فعالیت‌های حرفه‌ای و درآمدهای بالا، چندین هفته از وقت خود را برای خدمت‌رسانی رایگان به زائران اختصاص می‌دهند و این روحیه ایثار، مهم‌ترین سرمایه جمعیت هلال‌احمر در مأموریت اربعین است.

کولیوند توسعه آموزش‌های تخصصی و توانمندسازی داوطلبان را از مهم‌ترین ضرورت‌های خدمت‌رسانی دانست و گفت: برگزاری کنگره‌های علمی و پژوهشی، زمینه انتقال تجربه، ارتقای مهارت‌های امدادی و تقویت خدمات پیشگیرانه را فراهم می‌کند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نقش فناوری‌های نوین در ارتقای خدمات سلامت خاطرنشان کرد: استفاده از هوش مصنوعی، سامانه‌های هوشمند، پزشکی از راه دور و فناوری‌های نوین باید بیش از گذشته در دستور کار قرار گیرد تا دسترسی زائران به پزشک، دارو و خدمات درمانی آسان‌تر و سریع‌تر شود.

وی با بیان اینکه فلسفه امدادرسانی در اربعین تنها ارائه خدمات درمانی نیست، افزود: خدمت در مکتب امام حسین(ع) جلوه‌ای از عشق، کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری است و امدادگران هلال‌احمر بدون توجه به دین، مذهب، ملیت یا جایگاه اجتماعی افراد، به همه نیازمندان خدمت می‌کنند.

کولیوند همچنین به عملکرد جمعیت هلال‌احمر در مأموریت‌های اخیر اشاره کرد و گفت: امدادگران این جمعیت در حوادث و بحران‌های مختلف، از جمله عملیات‌های امدادی اخیر، جان هزاران نفر را نجات دادند و این خدمات مصداق عملی فرهنگ ایثار و بشردوستی است.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مراسم تشییع شهدای اقتدار نیز اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌های مختلف و تلاش شبانه‌روزی نیروهای هلال‌احمر، این مراسم بدون هیچ مورد فوتی ناشی از ازدحام برگزار شد که نمونه‌ای کم‌نظیر در مدیریت تجمعات انبوه در سطح جهان به شمار می‌رود.

وی با اشاره به خدمت هلال احمر در جنگ رمضان گفت: 7250 نفر را در جنگ رمضان نجات دادیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، با قدردانی از تلاش نیروهای امدادی و دستگاه‌های همکار در مدیریت مراسم‌های ملی، اظهار کرد: خدمات عاشقانه و شبانه‌روزی امدادگران، به‌ویژه در مراسم تشییع شهدای اقتدار، نشان داد که تجربه‌های به‌دست‌آمده در اربعین، توان مدیریت تجمعات بزرگ را به شکل چشمگیری ارتقا داده است.

وی با بیان اینکه اربعین تنها یک مراسم مذهبی نیست، افزود: اربعین نمایش قدرت ایمان، مدیریت، همبستگی و خدمت به انسان‌هاست. امدادگر هلال‌احمر در این مسیر تنها به نجات جان انسان‌ها نمی‌اندیشد، بلکه سفیر امید، آرامش و کرامت انسانی است.

کولیوند بر ضرورت بهره‌گیری از دانش روز، فناوری‌های نوین و همکاری‌های بین‌المللی برای ارتقای خدمات امدادی و سلامت تأکید کرد و گفت: باید با استفاده از یافته‌های علمی و فناوری‌های جدید، الگویی پایدار و ماندگار برای مدیریت بزرگ‌ترین اجتماع بشری جهان ارائه دهیم.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به نقش کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین تصریح کرد: مباحث علمی و پژوهشی مطرح‌شده در کمیته‌های تخصصی این کنگره، چراغ راه برنامه‌ریزی‌ها و خدمت‌رسانی هلال‌احمر در اربعین و سایر مأموریت‌های ملی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: موفقیت در مدیریت مراسم‌های بزرگ، از جمله مراسم تشییع شهدای اقتدار، حاصل تجربه‌هایی است که در سال‌های گذشته در اربعین به دست آمده؛ تجربه‌هایی که در شرایط سخت، گرمای شدید، تهدیدهای امنیتی و مخاطرات مختلف با تلاش و ایثار امدادگران شکل گرفته است.

کولیوند با تأکید بر اینکه مأموریت‌های اربعین همواره در شرایط دشوار و زیر سایه تهدیدها انجام شده است، گفت: با وجود همه مخاطرات، نیروهای هلال‌احمر و مجموعه‌های همکار توانسته‌اند این عملیات عظیم را با کیفیت، امنیت و شکوه برگزار کنند و الگویی ماندگار از مدیریت امداد و سلامت در سطح جهان به نمایش بگذارند.