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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در آذربایجان شرقی

مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در آذربایجان شرقی

تبریز- مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در استان از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز یکشنبه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در مجموع ۱۴۶ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۷ ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان شرقی مصرف شده است.

وی افزود:این میزان اعتبار از طریق انجام هفت میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۳۲ تراکنش کالابرگی توسط خانوارهای مشمول در آذربایجان شرقی هزینه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح حمایت تغذیه‌ای از کودکان گفت:اعتبار مرحله چهارم طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال امسال به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول تا دهک هفتم درآمدی واریز شده است.

غفاری تصریح کرد:بر اساس این طرح میزان حمایت برای خانوارهای دهک‌های اول تا پنجم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای دهک‌های ششم و هفتم ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضعیت تغذیه کودکان مشمول عنوان کرد.

کد مطلب 6892560

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