مصرف بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد ریال اعتبار کالابرگ در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد غفاری روز یکشنبه اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون در مجموع ۱۴۶ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۷ ریال اعتبار در قالب طرح کالابرگ الکترونیکی در آذربایجان شرقی مصرف شده است.
وی افزود:این میزان اعتبار از طریق انجام هفت میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۳۲ تراکنش کالابرگی توسط خانوارهای مشمول در آذربایجان شرقی هزینه شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح حمایت تغذیهای از کودکان گفت:اعتبار مرحله چهارم طرح رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال امسال به حساب سرپرستان خانوارهای مشمول تا دهک هفتم درآمدی واریز شده است.
غفاری تصریح کرد:بر اساس این طرح میزان حمایت برای خانوارهای دهکهای اول تا پنجم یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و برای خانوارهای دهکهای ششم و هفتم ۸۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت از امنیت غذایی و بهبود وضعیت تغذیه کودکان مشمول عنوان کرد.
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