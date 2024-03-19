به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل ستاد مبارزه با موادمخدر؛ غدا فتحی والی مدیر اجرایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین و رئیس مقر اروپایی این سازمان(UNODC) با ابراز خرسندی از اقدامات جمهوری اسلامی در حوزه کشفیات وسیع صورت گرفته، گفت:کشور ایران دارای بیشترین مرز با کشور افغانستان است و اخیراً در گزارشی به سازمان ملل اعلام کردم کشفیات ایران همچنان زیاد است و درباره تولید فزاینده مواد صنعتی و روانگردان در افغانستان هشدار دادم.

فتحی والی ضمن ابراز نگرانی در خصوص تولید متامفتامین و مواد صنعتی در افغانستان گفت: تدوین برنامه‌ای را در دستور کار داریم. مذاکراتی با برخی کشورها در حال انجام است و نشستی در منطقه خواهیم داشت.

وی در راستای موارد اجرائی‌شده سند پنج‌ساله منعقد شده، قول مساعد داد تا منابعی به‌منظور امر پیشگیری، مبارزه با پولشویی و نیز برگزاری دوره‌های آموزشی برای مأموران در اختیار کشورمان قرار بگیرد.

اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در دیدار با بیان اینکه اتخاذ راهبردهای متوازن مقابله و کاهش تقاضا را در دستور کار داریم، اظهار داشت: بیش از ۷ هزار مرکز درمان سرپایی اعتیاد در کشور داریم که موجب شده بیمارهای عفونی مثل اچ‌آی‌وی و هپاتیت سی کاهش یافته و کنترل شود.

وی به افزایش فزاینده تولید و قاچاق متامفتامین از منشأ افغانستان طی چند سال اخیر اشاره کرد و افزود: میزان کشفیات ما در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل با حدود ۲۳ درصد افزایش بیش از ۳۷ تن را نشان می‌دهد.

مؤمنی ضمن اعلام آمادگی تهران برای میزبانی نشست کشورهای منطقه و مرتبط با این موضوع ادامه داد: ما به جایگاه سازمان ملل و کمیسیون مربوطه برای کنترل این تهدید امید داریم اما نباید زمان را از دست داد و سریع‌تر باید برای آن تدبیری کرد، تا دیگر معیشت مردم در افغانستان به موضوع مخدرهای صنعتی گره نخورد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران از کمک‌های سازمان ملل قدردانی و تصریح کرد: البته این میزان کمک‌ها بسیار بسیار کمتر از نقش و جایگاه ویژه ایران در مسیر مبارزه جهانی است.

در این نشست خانم فتحی والی با اشاره به اهمیت همکاری با جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد این دفتر همچنان به‌دنبال توسعه همکاری‌ها با کشورمان و جذب منابع مناسب به‌منظور این امر می‌باشد.

*محمدحسین بدری