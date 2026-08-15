به گزارش خبرنگار مهر، رحیم کریمی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و تأکید بر اهمیت اتحاد و انسجام میان مسئولان و مردم اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی تعطیل نیست و نمایندگان به‌صورت شبانه‌روزی در حال پیگیری امور کشور هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان سمیرم در قالب آمایش سرزمینی افزود: سمیرم در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری و دامپروری ظرفیت‌های مهمی دارد، اما در بخش گردشگری با وجود حضور گسترده مسافران، زیرساخت‌های لازم فراهم نشده است.

نماینده مردم سمیرم با بیان اینکه در ایام تعطیلات ترافیک سنگینی در مسیرهای منتهی به اصفهان و مناطق گردشگری شهرستان ایجاد می‌شود، تصریح کرد: متأسفانه در برخی نقاط گردشگری، امکانات اولیه از جمله سرویس بهداشتی و زیرساخت‌های خدماتی وجود ندارد و این موضوع باید به‌صورت جدی مورد رسیدگی قرار گیرد.

کریمی همچنین با انتقاد از وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در سمیرم گفت: تعدادی از واحدهای این طرح ساخته شده اما هنوز به خدمات زیربنایی مانند آب، برق و گاز متصل نشده‌اند و مردم در پیگیری این موضوع با پاسکاری میان دستگاه‌ها مواجه‌اند.

وی درباره اشتغال‌زایی نیز اظهار کرد: برای حمایت از کارآفرینان و متقاضیان تسهیلات، لازم است بانک‌ها با همراهی بیشتری عمل کنند و سخت‌گیری‌های غیرضروری را کاهش دهند تا روند ایجاد اشتغال در شهرستان سرعت بگیرد.

نماینده مردم سمیرم در ادامه با قدردانی از فعالیت برخی نهادهای حمایتی، خواستار توجه بیشتر به عملکرد بنیاد برکت و بنیاد علوی در این شهرستان شد و بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌ها برای رفع مشکلات مردم تأکید کرد.