رفع ۹۴ درصدی مشکلات اسکان و بازسازی خسارات جنگ رمضان در شهر اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نورصالحی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به بخشنامه دولت مبنی بر متولی شدن شهرداری‌ها در بازسازی کلان‌شهرها، اظهار کرد: بر اساس این بخشنامه، شهرداری اصفهان مسئولیت مدیریت و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده در شهر را بر عهده گرفت و با تکیه بر منابع خود، موفق شد تا این لحظه نزدیک به ۹۴ درصد از مشکلات شهروندان را به‌طور کامل رفع کند.

نورصالحی با ارائه آماری دقیق از میزان آسیب‌های وارده به شهر اصفهان در جریان جنگ ۴۰ روزه، گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۲۰۶ واحد در شهر اصفهان دچار آسیب شدند که توزیع آن‌ها در مناطق شهری به این شرح است: منطقه ۸ با ۸۴۱۱ واحد، منطقه ۶ با ۶۸۵۸ واحد، منطقه ۴ با ۴۳۹۳ واحد، منطقه ۵ با ۲۲۴۰ واحد، منطقه ۳ با ۹۱۵ واحد، منطقه ۲ با ۱۹ واحد و منطقه ۱۲ با ۸۷۸ واحد درگیر آسیب بوده‌اند.

وی در خصوص وضعیت اسکان شهروندان افزود: بخش بزرگی از آسیب‌دیدگان در بازه زمانی میان ۵ روز تا ۵ ماه اسکان یافته‌اند. بخشی از شهروندان در خانه‌های معلم، مدارس و ۸ هتل که توسط شهرداری اجاره شده بود اسکان یافتند و بخش دیگری نیز با دریافت وام‌های مسکن، توانستند مسکن خود را تأمین کنند.

رئیس شورای شهر اصفهان با اشاره به هزینه‌های سنگین خسارات در شهر اصفهان اظهار داشت: آسیب‌ها از موارد جزئی تا تخریب کامل را شامل می‌شود؛ به‌طوری که برخی خانه‌ها بیش از یک میلیارد و برخی دیگر تا نزدیک به دو میلیارد تومان خسارت دیده‌اند. در مورد واحدهای تخریب شده، قرار است مشابه روال تهران، با ارائه پروانه رایگان و امکان ساخت با تعداد طبقات بیشتر، به متقاضیان کمک شود تا بتوانند اقدام به احداث کنند.

وی همچنین از تصمیم شهرداری برای خرید برخی از خانه‌های تخریب شده در منطقه ۱۰ خبر داد و گفت: این واحدها قرار است به نمادهایی از جنگ رمضان تبدیل شوند.

نورصالحی در پایان با اشاره به تأمین لوازم خانگی برای حدود دو هزار واحد از طریق بنیاد مسکن و مرکز تأمین، تأکید کرد که عملیات بازسازی به‌طور کلی توسط شهرداری و با استفاده از منابع خود این سازمان در حال پیشبرد است و اکثر خانواده‌های آسیب‌دیده اکنون توانسته‌اند با موفقیت در خانه‌های خود مستقر شوند.