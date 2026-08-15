۱۵.۷ کیلومتر از مسیرهای آبی اردستان لایروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رحمانی عصر شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: رسانهها بازوی مهم و تأثیرگذار در جامعه هستند و امیدواریم با استفاده از ظرفیت اهالی رسانه، در زمینه فرهنگسازی و اطلاعرسانی درباره اهمیت آب و ضرورت مدیریت منابع آبی بتوانیم گامهای مؤثری برداریم.
وی افزود: با توجه به تداوم تنش آبی در بسیاری از دشتهای کشور و همچنین دشت اردستان، استفاده بهینه از منابع آب و برخورد با تخلفات حوزه منابع آبی نیازمند همراهی و همکاری رسانهها و مردم است.
رئیس اداره منابع آب اردستان خاطرنشان کرد: امیدواریم با تکمیل روند مدیریت مصرف آب، رعایت سهمیههای تعیینشده در پروانههای بهرهبرداری و اجرای الگوی کشت متناسب با اقلیم منطقه، بتوانیم روند افت سطح آبهای زیرزمینی را کنترل کرده و به سمت پایداری منابع آب حرکت کنیم.
رحمانی تصریح کرد: سیستم کنترل هوشمند چاهها و مدیریت میزان برداشت، نقش مهمی در کنترل اضافهبرداشتها داشته و در شهرستان اردستان نیز این اقدامات طی سالهای گذشته دنبال شده است.
وی بیان کرد: هرچه میزان تخلفات، برداشتهای خارج از پروانه، چاههای غیرمجاز و اضافهبرداشتها کاهش پیدا کند، طبیعتاً تنشها و مشکلات در حوزه مدیریت منابع آب و اعمال قانون نیز کمتر شده و رضایتمندی مردم افزایش خواهد یافت.
رئیس اداره منابع آب اردستان ادامه داد: اداره منابع آب در دو حوزه آبهای سطحی و زیرزمینی فعالیت دارد و در سال ۱۴۰۴ یکی از مهمترین اقدامات، لایروبی حدود ۱۵.۷ کیلومتر از مسیرهای آبی بود که عمدتاً در بخش مهاباد و تا حدودی در بخش مرکزی و زواره انجام شد.
رحمانی اضافه کرد: در حوزه آبهای سطحی، شناسایی تصرفات و صدور اخطاریه در حریم و بستر رودخانهها انجام شد و در سال گذشته ۳۱ مورد پرونده به مراجع قضایی ارجاع، ۱۳ مورد تابلوهای بتنی هشداردهنده نصب و هشت مورد رفع تصرف بدون ارجاع به محاکم قضایی انجام شد.
وی تأکید کرد: در مجموع حدود ۸۰۰ متر از حریم و بستر رودخانهها آزادسازی شد و این اقدامات در راستای صیانت از منابع آب و جلوگیری از تصرفات غیرمجاز انجام گرفته است.
رئیس اداره منابع آب اردستان تصریح کرد: در حوزه آبهای زیرزمینی، مهمترین اقدام در قالب طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب انجام میشود؛ طرحی که از سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در وزارت نیرو آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
رحمانی بیان کرد: یکی از مهمترین بخشهای این طرح، نصب کنتورهای هوشمند است که شهرستان اردستان در این زمینه پیشتاز بوده و تقریباً تمامی چاههای کشاورزی و غیرکشاورزی شهرستان به سیستم کنترل هوشمند مجهز شدهاند.
وی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷ دستگاه کنتور هوشمند جدید نصب شد و با اقدامات انجامشده در ماههای اخیر، در حال حاضر تقریباً چاه بدون سیستم کنترل هوشمند در شهرستان نداریم.
رئیس اداره منابع آب اردستان خاطرنشان کرد: نصب کنتورهای هوشمند موجب شده بخش زیادی از چاههای کشاورزی همچنان با آبدهی مناسب و پایدار فعالیت کنند و اگرچه افت سطح آب زیرزمینی همچنان وجود دارد، اما روند این افت نسبت به گذشته کندتر شده است.
رحمانی اضافه کرد: با وجود این اقدامات، همچنان نیازمند آن هستیم که مردم بهویژه در بخش کشاورزی که عمده مصرف آب را به خود اختصاص میدهد، قدر منابع آبی را بیشتر بدانند و استفاده بهینه از آب را جدی بگیرند تا بتوانیم پایداری منابع آب منطقه را در سالهای آینده حفظ کنیم.
وی تصریح کرد: در سال جاری نیز در حوزه آبهای سطحی دو مورد اجرای حکم آزادسازی حریم و بستر رودخانهها انجام شده و چندین پرونده مربوط به چاههای غیرمجاز نیز در دست اقدام است.
رئیس اداره منابع آب اردستان یادآور شد: در سال جاری ۱۵ مورد اخطاریه در خصوص تصرفات حریم و بستر صادر شده که بخش قابل توجهی از آنها مربوط به درختکاری در حریم رودخانهها بوده و هشت مورد نیز برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
رحمانی افزود: در روستای عباسآباد پس از و روستای منیه نیز مواردی از آزادسازی حریم و بستر رودخانهها انجام شده و همچنین با همکاری خودیاریهای محلی، ساخت ۳۵ متر دیوار ساحلی در روستای ومکان در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: پاکسازی ورودی جاده برات نیز با همکاری شهرداری انجام شده و این اقدامات در راستای ساماندهی و حفاظت از مسیرهای آبی و حریم رودخانهها ادامه خواهد داشت.
رئیس اداره منابع آب اردستان همچنین درباره مجوزهای جابهجایی و کفشکنی چاهها اظهار کرد: در سال جاری تنها چهار مورد جابهجایی چاه انجام شده که کاهش این مجوزها را میتوان نتیجه رعایت مفاد پروانههای بهرهبرداری و استفاده بهینه از منابع آب دانست.
رحمانی تصریح کرد: هر اندازه بهرهبرداران به مفاد پروانههای خود پایبند باشند، شرایط برای حفظ وضعیت موجود چاهها و جلوگیری از تشدید افت منابع آب زیرزمینی مناسبتر خواهد بود.
وی درباره برخی درخواستهای مربوط به تأمین آب واحدهای دامداری نیز بیان کرد: با توجه به اینکه دشت اردستان در شرایط تنش آبی قرار دارد، نمیتوان انتظار داشت از یک سو در تأمین آب شرب با محدودیت مواجه باشیم و از سوی دیگر برای ایجاد واحدهای جدید دامداری و مصارف غیرشرب، منابع جدیدی به دشت اضافه شود.
رئیس اداره منابع آب اردستان یادآور شد: ایجاد واحدهای جدید در اراضی ملی که نیازمند تأمین آب جدید باشند، در شرایط فعلی میتواند مصداق بارگذاری جدید بر دشت باشد و امکان صدور مجوز برای آن وجود ندارد؛ البته در خصوص اراضی مستثنیات و شرایطی که مانعی از نظر منابع آب وجود نداشته باشد، موضوع قابل بررسی است.
رحمانی درباره چاه شماره یک مهاباد نیز گفت: موضوع اصلی در این پروژه، انتخاب محل مناسب برای احداث چاه آب شرب بوده است و محل مورد نظر باید از سوی واحد مطالعات شرکت آب منطقهای استان تأیید شود.
وی افزود: اگرچه تأمین آب شرب اهمیت بسیار زیادی دارد، اما نمیتوان در حریم یک چاه کشاورزی چاه جدیدی احداث کرد که موجب ایجاد تنش اجتماعی برای بهرهبرداران شود؛ به همین دلیل تلاش شده بهترین نقطه برای احداث چاه شرب انتخاب شود و این موضوع در دست اقدام است.
رئیس اداره منابع آب اردستان تصریح کرد: درباره موضوع روستای عباسآباد پس از نیز موافقت اولیه اعلام شده و مسئله مربوط به محل اجرا و حریم و بستر مسیر در حال پیگیری است تا با هماهنگی ستاد استانی و فراهم شدن شرایط لازم، این مشکل نیز برطرف شود.
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