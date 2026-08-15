توقیف محموله ۲۵ میلیارد ریالی دارو و لوازم پزشکی قاچاق در شازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: روز گذشته مأموران انتظامی ایست و بازرسی «توره» در شهرستان شازند، طی کنترل یکی از محورهای مواصلاتی مهم این شهرستان، یک دستگاه خودروی کامیونت حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان بازرسی دقیق این خودرو، موفق به کشف و توقیف تعداد ۳ هزار و ۸۷۳ قلم دارو و بیش از ۱۲ هزار قلم از انواع لوازم پزشکی و بهداشتی قاچاق شدند که ارزش تقریبی این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در پی این عملیات، یک نفر متهم در رابطه با این پرونده شناسایی و پس از تکمیل اقدامات قانونی، به مراجع قضایی معرفی شد.