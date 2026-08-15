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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

توقیف محموله ۲۵ میلیارد ریالی دارو و لوازم پزشکی قاچاق در شازند

توقیف محموله ۲۵ میلیارد ریالی دارو و لوازم پزشکی قاچاق در شازند

شازند- فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف و توقیف یک دستگاه کامیونت حامل مقادیر زیادی دارو و تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش ۲۵ میلیارد ریال در شهرستان شازند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرزاد تاجره اظهار کرد: روز گذشته مأموران انتظامی ایست و بازرسی «توره» در شهرستان شازند، طی کنترل یکی از محورهای مواصلاتی مهم این شهرستان، یک دستگاه خودروی کامیونت حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در جریان بازرسی دقیق این خودرو، موفق به کشف و توقیف تعداد ۳ هزار و ۸۷۳ قلم دارو و بیش از ۱۲ هزار قلم از انواع لوازم پزشکی و بهداشتی قاچاق شدند که ارزش تقریبی این محموله ۲۵ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در پی این عملیات، یک نفر متهم در رابطه با این پرونده شناسایی و پس از تکمیل اقدامات قانونی، به مراجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6917489

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