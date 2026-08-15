به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پولادی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به پایداری و اقتدار ملت در مواجهه با چالشهای سیاسی و امنیتی، ضمن قدردانی از ایستادگی مردم و مسئولان، اظهار کرد: در شرایط کنونی، اولویت نخست ما حفظ امنیت و دفاع از ارزشهاست که پیروزی آن تضمینشده است.
وی با پرداختن به مسائل معیشتی، تاکید کرد: یکی دیگر از اولویتهای حیاتی امروز، ساماندهی معیشت اقشار آسیبپذیر است. نهادهای حمایتی و امدادی باید با نگاهی محلهمحور، برنامههای خود را بازنگری کنند تا کسانی که در سختترین شرایط زندگی میکنند، بیش از این مورد فشار قرار نگیرند.
نماینده مردم لنجان با بیان یک واقعیت تلخ آماری، به وضعیت اشتغال در شهرستان خود پرداخت و اظهار داشت: لنجان با وجود جمعیت قابل توجه، بالاترین نرخ بیکاری را در استان اصفهان دارد. دلیل اصلی این بحران، کمبود شدید واحدهای صنعتی است؛ در حالی که شهرستانهایی مانند شاهینشهر یا نجفآباد هزاران واحد صنعتی دارند، لنجان تنها با حدود ۱۰۰ واحد صنعتی متوسط و کوچک روبهرو است.
وی افزود: اگر قرار است بیکاری را مهار کنیم و صنعت را توسعه دهیم، دستگاههای اجرایی نباید با محدودیتهای مربوط به ارتقای زیرساختهای آب، برق و گاز، مانع توسعه شوند. سرمایهگذاران در شرایط سخت نیز از سرمایههای خود کم نمیکنند، اما ما باید مسیر را برای آنها هموار کنیم.
پولادی همچنین به مشکل مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: با وجود تأکیدات پیشین بر حل مسئله آب در پروژههای مسکن روستایی، هنوز وضعیت تامین آب برای این پروژهها در مطلوبترین حالت نیست و باید بهسرعت تکلیف این موضوع مشخص شود.
وی در پایان با اشاره به چالشهای زیستمحیطی، تصریح کرد: وجود آلایندگی در برخی صنایع بزرگ، نباید به معنای توقف توسعه سایر واحدهای صنعتی باشد؛ بلکه باید با بازنگری ارگانهای مربوطه، تعادلی میان محیط زیست و توسعه صنعتی ایجاد شود.
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