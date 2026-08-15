به گزارش خبرنگار مهر، رمضان رحیمی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان اصفهان با اشاره به تلاش‌های استاندار، معاونان و سایر مسئولان استان در مدیریت شرایط اخیر، اظهار کرد: دشمن زمانی که در جنگ مستقیم و تقابل با نیروهای مسلح در منطقه‌ای مانند تنگه هرمز ناکام ماند، سناریوی جدیدی را تحت عنوان آشوب‌های داخلی و بهره‌گیری از مشکلات معیشتی در دستور کار قرار داد.

وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین افزود: ما به‌عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی بیانیه‌ای مخالفت خود را با افزایش قیمت بنزین اعلام کرده‌ایم و همچنان تأکید داریم که سیاست‌های برنامه هفتم توسعه باید در حوزه سوخت اجرا شود؛ از جمله توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی، استفاده از خودروهای برقی، CNG و گاز مایع.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طرح‌های مدیریت مصرف سوخت باید پیش‌تر از سوی دولت پیگیری می‌شد، گفت: در سفر دو ماه پیش معاون ریاست‌جمهوری به استان اصفهان، طرحی مطرح شد مبنی بر اینکه استان‌ها در صورت صرفه‌جویی در مصرف بنزین، سهمی از این صرفه‌جویی را دریافت کنند، اما این طرح به نتیجه نرسید.

رحیمی ادامه داد: با توجه به مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین در کشور، اجرای سیاست‌های برنامه هفتم و تقویت حمل‌ونقل عمومی از اقداماتی است که می‌تواند در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن و کاهش فشارهای اجتماعی مؤثر باشد.

وی همچنین بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام اجتماعی تأکید کرد و افزود: حضور مسئولان در میان مردم و تقویت مشارکت عمومی، نقش مهمی در مقابله با جریان‌های آشوب‌طلب دارد.

نماینده مردم فلاورجان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی پرونده‌های مرتبط با کم‌آبی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در حوزه جهاد کشاورزی، پرونده‌های متعددی به دلیل تغییر کاربری اراضی کشاورزی ناشی از کم‌آبی شکل گرفته که می‌توان با استفاده از ظرفیت تبصره یک ماده یک، این مشکلات را ساماندهی و حل‌وفصل کرد.

رحیمی در پایان با اشاره به روند قانون‌گذاری در مجلس تصریح کرد: لایحه مقابله با جنایات جنگی در مراحل پایانی بررسی قرار دارد و طرح مدیریت تنگه هرمز نیز مراحل نهایی خود را در کمیسیون امنیت ملی طی می‌کند و به‌زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.